Immobilier : 1 millénial sur 4 pense qu’il ne possédera jamais de maison

Les prix des maisons ont chuté au cours des derniers mois en raison des hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada. Mais malgré le ralentissement du marché, 25 % des milléniaux non propriétaires au Canada disent toujours qu’ils croient qu’ils ne seront jamais propriétaires d’une maison, selon un nouveau sondage.

Le sondage en ligne, mené par Léger en juin et commandé par Royal LePage, a impliqué 2 003 Canadiens âgés de 26 à 41 ans.

Selon le sondage, les milléniaux de l’Ontario étaient les moins susceptibles d’envisager de devenir propriétaires, 31 % d’entre eux déclarant ne pas croire qu’ils posséderont un jour une maison. En comparaison, seulement 15 % des Québécois pensent qu’ils ne seront jamais propriétaires.

Cependant, l’enquête a révélé que 68% des milléniaux non propriétaires ont déclaré que posséder une maison était important pour eux. Ce chiffre est plus élevé dans les grandes villes, 74 à 79 % des répondants à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary affirmant qu’ils apprécient l’accession à la propriété.

« Bien que l’abordabilité demeure un défi, le Canada continue de voir une forte demande de la génération Y qui, comme leurs parents, considère l’accession à la propriété comme un droit de passage. Le désir d’être propriétaire demeure fort chez les Canadiens de tous âges », a déclaré Phil Soper, président. et PDG de Royal LePage, dans un communiqué publié mercredi.

Sur les 60 % qui ont déclaré croire qu’ils posséderont un jour une maison, un peu plus de la moitié de ces répondants ont déclaré qu’ils devraient déménager pour ce faire, selon le sondage.

Le pourcentage de milléniaux qui ont déclaré croire qu’ils posséderaient un jour une maison dans leur ville actuelle était le plus bas à Toronto, où seulement 22 % ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était possible d’acheter dans la ville. Pendant ce temps, à Calgary, où le logement est considéré comme plus abordable, 47% ont déclaré qu’ils pensaient pouvoir posséder une maison dans leur ville, selon le sondage.

Parmi ceux qui cherchent à acheter une maison dans les cinq prochaines années, l’enquête a révélé que 41 % des milléniaux ont déclaré qu’ils prévoyaient de déménager dans une autre ville ou village. Ceci malgré le fait que 72 % des Canadiens ont déclaré qu’ils préféreraient rester dans leur communauté actuelle si le coût de la vie n’était pas un problème.

De plus, 46 % des répondants, dont 60 % de la génération Y en Colombie-Britannique, ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que leur salaire augmenterait assez rapidement pour s’offrir une maison dans leur ville actuelle, comparativement à 35 % qui crois que ce sera le cas.

Soper dit que ces chiffres soulignent la nécessité « d’une augmentation significative de l’offre de logements au Canada ».

“Alors que nous assistons actuellement à un ralentissement de l’activité du marché … nous nous attendons à ce que l’activité augmente à nouveau, mais pas au même rythme que nous avons vu tout au long de 2021 et au début de 2022”, a déclaré Soper dans le communiqué.

« Le retour de ces acheteurs écartés, d’une population croissante, en grande partie à cause des niveaux d’immigration accrus, ainsi que des changements dans la formation des ménages… nécessitera plus de logements disponibles pour assurer un marché équilibré et aider à ramener l’abordabilité à la portée de nombreux Canadiens », a-t-il déclaré. ajoutée.

Le travail à domicile a également modifié les préférences d’achat d’une maison, selon l’enquête. Parmi les personnes interrogées, 20 % des milléniaux canadiens – dont 28 % dans le Canada atlantique – ont déclaré qu’ils préféraient vivre à l’extérieur de la ville et travailler entièrement à distance.

“La forte demande immobilière n’est plus concentrée dans les grands centres, mais s’est étendue à de nombreuses banlieues et banlieues où les acheteurs peuvent acheter des propriétés plus grandes et plus abordables, à mesure que la tolérance aux déplacements domicile-travail diminue et que le désir d’avoir plus de flexibilité dans les heures et l’emplacement on travaille augmente », a déclaré Soper.