Immigration record dans les Amériques – Enjeux mondiaux

PORTLAND, États-Unis, 4 oct (IPS) – L’immigration américaine a atteint des niveaux records, ce qui a de lourdes conséquences aux niveaux national et international.

Basé sur la population actuelle de 2023 du Census Bureau Enquêtele nombre estimé de résidents nés à l’étranger aux États-Unis en septembre 2023 a atteint un sommet historique de près de 50 millions.

Les États-Unis, avec 4 pour cent de la population mondiale de 8 milliards, est également le foyer du plus grand nombre d’immigrants au monde. Environ 17 pour cent du nombre total d’immigrants dans le monde résident en Amérique, suivi par l’Allemagne avec 5 pour cent, soit environ 15 millions les immigrants.

Le nombre actuel de personnes nées à l’étranger résidant en Amérique est nettement supérieur aux 44 millions estimés lors du recensement de la population de 2020. Le chiffre d’aujourd’hui est également cinq fois plus grand que le nombre d’immigrants résidant dans le pays en 1965, lorsque l’Amérique a adopté de vastes mesures d’immigration et de nationalité. Acte.

Cette loi a créé un nouveau système qui donnait la priorité aux immigrants hautement qualifiés et à ceux qui avaient déjà de la famille vivant dans le pays. La législation a ouvert la voie à des millions d’immigrants non européens pour venir aux États-Unis.

En 1960, le cinq plus grands les groupes d’immigrants en Amérique venaient d’Italie, suivis de l’Allemagne, du Canada, de la Grande-Bretagne et de la Pologne. Environ un demi-siècle plus tard, le cinq plus grands les groupes d’immigrants venaient du Mexique, puis, à des niveaux considérablement inférieurs, d’Inde, de Chine, des Philippines et du Salvador (Figure 1).

Avec une population totale aux États-Unis de 335 millionsla proportion estimée de résidents nés à l’étranger en Amérique s’élève à 14,9 pour cent, battant les précédents records de 14,8 pour cent en 1890 et 14,7 pour cent en 1910. En revanche, les immigrants en 1970 représentaient un minimum record de 4,7 pour cent de la population résidente américaine (Figure 2).

Le nombre de travailleurs nés à l’étranger en Amérique a également atteint un niveau record de 29,8 millions en 2022, ou 18,1 pour cent de la main-d’œuvre civile américaine, contre 17,4 % en 2021. En outre, l’administration Biden a accordé en septembre près d’un un demi million Les migrants vénézuéliens ont la possibilité de travailler et de vivre légalement aux États-Unis pendant au moins les 18 prochains mois sous le statut de protection temporaire (TPS).

Parmi les 50 millions de résidents nés à l’étranger en Amérique, 38 millions sont entrés légalement dans le pays. Le nombre estimé restant de personnes nées à l’étranger, environ 12 millionsencore une fois un niveau record, se compose de migrants illégaux ou sans papiers.

Il convient de noter qu’au cours des dix dernières années, le nombre de personnes ayant dépassé la durée de leur visa aux États-Unis a dépassé le nombre de passages illégaux de la frontière dans un rapport d’environ deux contre un. En plus du nombre de plus en plus important de personnes visitant l’Amérique qui choisissent de prolonger la durée de leur visa temporaire, les arrestations de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique seraient de plus en plus nombreuses. en bonne voie pour battre des records de tous les temps.

Au cours des deux dernières années et demie, la Border Patrol a signalé des niveaux sans précédent d’arrestations de migrants, notamment 2,76 millions au cours de l’exercice 2022, battant le précédent record annuel de plus d’un million. Ce niveau élevé d’arrestations de migrants est en bonne voie à égaler au cours de l’exercice 2023. L’augmentation du nombre de migrants sans papiers traversant la frontière sud des États-Unis pour demander l’asile a créé un conflit humanitaire. crise.

Le nombre de rencontres de migrants en septembre atteint un record, dépassant 260 milleet nettement supérieur au précédent record mensuel de 252 mille en décembre 2022. En septembre également, les agents frontaliers ont traité plus de 200 mille migrants ayant traversé illégalement la frontière sud des États-Unis, le niveau le plus élevé en 2023.

Un nombre record de familles de migrants de divers pays affluent du Mexique vers les États-Unis. La patrouille frontalière américaine a arrêté un nombre record de 91 mille migrants qui ont traversé la frontière en groupe familial en août, dépassant largement le record d’un mois précédent de 84 mille fixé en mai 2019.

L’augmentation de la migration vers les États-Unis se produit dans tout l’hémisphère occidental. Enregistrer nombres des personnes sont en route vers le nord des États-Unis, à travers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, et nombre d’entre elles montent ensuite à bord de trains de marchandises à travers le Mexique. Rien qu’au mois d’août, plus de 80 000 les gens ont traversé la dangereuse frontière du Panama Trou du Dariénun record mensuel pour un carrefour migratoire majeur pour des centaines de milliers de migrants espérant rejoindre les États-Unis.

Aussi, nombre sans précédentLes migrants entrant au Mexique viennent de d’autres continentsalors que le voyage vers la frontière américano-mexicaine est devenu le le plus grand couloir de migration dans le monde. Par exemple, le nombre de migrants africains enregistrés cette année par les autorités mexicaines est déjà trois fois aussi élevé que pendant toute l’année 2022.

Depuis que le président Biden a pris ses fonctions, la croissance mensuelle moyenne de la population américaine née à l’étranger a été d’environ 143 mille. Ce chiffre est nettement supérieur à celui 76 000 par mois pendant le deuxième mandat d’Obama, et les 42 000 par mois sous Trump avant le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020.

Les États-Unis n’ont pas le capacité pour arrêter et traiter le nombre croissant de migrants illégaux à sa frontière sud. Des centaines de milliers de personnes du monde entier traversent le Rio Grande et les agents de la patrouille frontalière américaine rencontrent désormais entre 10 000 et 11 000 migrants chaque jour.

Le drame récent pointes L’augmentation du nombre de migrations non autorisées a mis encore plus à rude épreuve les services fédéraux et submergé les ressources locales. Dans certaines régions de l’Arizona, de la Californie et du Texas, la patrouille frontalière américaine a récemment libéré un nombre incontrôlable de migrants dans les communautés pour éviter la surpopulation dans les établissements fédéraux.

Le maire d’Eagle Pass, au Texas, a récemment publié un déclaration de sinistre, citant l’arrivée quotidienne record de milliers de migrants sans papiers dans la ville. De même, le maire d’El Paso a déclaré que la ville était au point de rupture au milieu d’une augmentation spectaculaire de la migration de plus de 2 000 personnes par jour.

Loin de la frontière sud de l’Amérique, l’arrivée récente de plus de 100 000 Les migrants à New York ont ​​submergé les refuges, les services et les ressources locales et ont alimenté l’anti-immigration. sentiment.

Également dans d’autres États-Unis villesdont Boston, Chicago, Denver, Philadelphie et Portland (Maine), l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile a submergé les installations et les budgets du gouvernement local ainsi que les groupes de bénévoles stressés.

Il convient également de noter que le proportions la population née à l’étranger varie considérablement d’un État américain à l’autre. La Californie a la proportion la plus élevée, avec plus d’un quart de sa population née à l’étranger. Viennent ensuite le New Jersey, New York, la Floride et Hawaï, dont environ un cinquième de la population est née à l’étranger. En revanche, moins de quatre pour cent de la population est née à l’étranger en Virginie occidentale, au Mississippi, au Montana, au Wyoming et au Dakota du Sud (figure 3).

L’augmentation du nombre de passages non autorisés aux frontières crée des défis politiques dans tout le pays. En particulier, ces augmentations posent des problèmes de réélection pour l’administration Biden dont les politiques visaient à ralentir les flux de migrants illégaux.

Presque 75 pour cent des Américains estiment que le gouvernement fait du mauvais travail face au grand nombre de demandeurs d’asile. Aussi, une légère majorité, 52 pour centindiquent qu’il est très important d’exiger que les gens demandent l’asile avant de se rendre à la frontière sud des États-Unis.

De plus, à proximité de moitié des Américains considèrent l’immigration illégale comme un très gros problème pour le pays. Ce point de vue varie considérablement selon l’affiliation à un parti politique. Alors que 70 pour cent des Républicains considèrent l’immigration clandestine comme un très gros problème pour le pays, contre 25 pour cent parmi les Démocrates.

Au cours des quatre décennies à venir, l’Amérique devrait recevoir un peu plus que un million immigrants autorisés chaque année. Si ces niveaux se maintiennent comme prévu, le nombre projeté de personnes nées à l’étranger résidant en Amérique en 2060 est d’environ 69 millionsou environ 17 pour cent de la population.

Cependant, ce nombre projeté de personnes nées à l’étranger ne prend pas en compte les personnes ayant dépassé la durée de leur visa et les immigrants illégaux entrant par la frontière sud des États-Unis. Si la projection tenait compte des migrants illégaux, la population née à l’étranger en 2060 serait probablement plus proche de 80 millions, soit environ un cinquième de la population américaine projetée.

En résumé, l’immigration américaine a atteint des niveaux records et ces niveaux devraient encore augmenter dans les décennies à venir. Comme cela a été le cas tout au long de son histoire, les niveaux d’immigration aux États-Unis continuent d’avoir de profondes répercussions démographiques, économiques, sociales et politiques. conséquences tant au niveau national qu’international.

Joseph Chamié est démographe consultant, ancien directeur de la Division de la population des Nations Unies et auteur de nombreuses publications sur les questions démographiques, dont son récent livre, « Niveaux, tendances et différentiels de population ».

