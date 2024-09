Immigration | Le PQ promet un plan de « réduction drastique »

(Québec) En réponse aux « mesurettes » annoncées mardi par le premier ministre François Legault, Paul St-Pierre Plamondon déposea d’ici octobre « un plan de réduction drastique » de l’immigration permanente et temporaire « dans toutes les catégories ».

« Ça témoigne du fait que [François Legault] est complètement dépassé par la situation en matière d’immigration. Il est impuissant vis-à-vis du fédéral. Et ce n’est pas des mesures en surface et aussi pointues qui vont renverser une tendance qui est très lourde », a décoché mardi le chef du Parti québécois, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Le leader péquiste a réagit à l’annonce du gouvernement Legault, qui impose un moratoire de six mois sur l’émission de permis pour les travailleurs étrangers temporaires à Montréal. François Legault et la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, ont également confirmé leur intention de déposer un projet de loi cet automne pour restreindre le nombre d’étudiants étrangers.

Pour M. St-Pierre Plamondon, ces mesures arrivent beaucoup trop tard. « C’est un petit pas, mais on n’est plus à l’époque des petits pas. On est au moment de prendre des mesures très fermes pour renverser une situation qui est intenable, de son propre aveu », a-t-il rappelé.

En guise de réponse, le Parti québécois présentera d’ici octobre « un plan de réduction drastique et substantielle » de l’immigration temporaire et permanente. Le projet péquiste touchera « toutes les catégories de manière à ce que la crise du logement se résorbe, qu’on retrouve un équilibre », at-il dit. M. St-Pierre Plamondon n’a pas voulu étayer ce que signifie pour lui une « réduction drastique ».

« Attendez-vous à un contraste très, très important entre les mesures de la CAQ et la procrastination de la CAQ, d’une part, et notre volonté de ramener le modèle à quelque chose de durable et viable, c’est-à- dire un modèle qui correspond à notre capacité d’intégrer en français, de donner des services équitables à tout le monde et de donner un toit à tout le monde », at-il résumé.

Selon Statistique Canada, le Québec compte actuellement 600 000 immigrants temporaires, ce qui inclut les demandeurs d’asile, des travailleurs et des étudiants étrangers. En 2021, ce nombre était autour de 300 000.

En janvier dernier, la formation souverainiste promettait de revoir ses cibles en matière d’immigration temporaire, devenues « hors de contrôle », d’ici l’été. Le Parti québécois évoquait aussi la possibilité de revoir à la baisse son engagement électoral de ramener les seuils d’immigration à 35 000.

À la fin de la session parlementaire, en juin, le chef péquiste précisait que son plan serait plutôt présenté à la fin de l’été. « Sur un document qui est 98 % prêt », soulignait-il.

Un plan en « deux temps »

Ce que le parti politique appelle aussi sa réplique à l’Initiative du siècle, un groupe de pression canadien qui fait la promotion d’une croissance soutenue de l’immigration au Canada, s’articulera « en deux temps », a fait savoir mardi M. St-Pierre Plamondon.

« On dit : sur quatre ans, voici nos objectifs dans chaque catégorie. Il ya des choses qu’on peut faire dès la prise du pouvoir du Parti québécois, puis il ya des choses comme fermer le pouvoir de l’immigration temporaire fédéral, puis tout rapatrier à Québec […] qui ne peuvent avoir lieu qu’avec l’indépendance du Québec », at-il expliqué, parlant d’un « document étoffé ».

Son plan doit contenir des exceptions pour les secteurs de la santé et de l’agriculture où la pénurie de main-d’œuvre est la plus grande. Le chef péquiste parle alors d’une « transition » par étape pour rétablir un équilibre.