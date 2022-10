Immigration au Canada : les données du recensement de 2021 sont publiées

OTTAWA –

Les immigrants représentaient près du quart de toutes les personnes au Canada en 2021 et devraient représenter un tiers de la population du pays d’ici 2041, selon la dernière version des données du recensement.

La proportion d’immigrants est la plus élevée depuis la Confédération, avec 23 % du pays, soit plus de 8,3 millions de personnes, qui étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents.

C’est aussi la proportion la plus élevée parmi les pays du G7.

Selon Statistique Canada, l’immigration est le principal moteur de la croissance démographique, en partie à cause du vieillissement de la population et des faibles taux de fécondité au pays.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à faire venir un nombre record de personnes pour combler les pénuries de main-d’œuvre, avec des plans pour accueillir 431 645 nouveaux arrivants au Canada cette année.

“Je pense qu’il ne faut pas s’étonner que nous ayons adopté l’immigration comme stratégie de croissance au Canada”, a déclaré le ministre de l’Immigration Sean Fraser aux journalistes mercredi à Ottawa.

Les immigrants représentaient quatre nouveaux travailleurs sur cinq dans la population active entre 2016 et 2021.

Non seulement cela, a déclaré Fraser, mais les immigrants aideront à payer les écoles, les hôpitaux et le maintien des services sociaux de base à mesure que la population canadienne vieillit.

Auparavant, la majorité des immigrants au Canada venaient d’Europe, mais maintenant la plupart des immigrants viennent d’Asie, y compris du Moyen-Orient.

Selon les données, une personne sur cinq venant au Canada est née en Inde, ce qui en fait le premier pays de naissance des nouveaux arrivants.

La dernière fois qu’une proportion aussi importante de personnes est venue du même endroit, c’était lors du recensement de 1971, lorsque plus de 20 % des immigrants venaient du Royaume-Uni.

La part globale des immigrants en provenance d’Europe a diminué depuis lors, tombant à seulement 10,1 % en 2021, contre 61,6 % en 1971.

Le recensement n’a pas posé de questions sur les raisons pour lesquelles les gens de certaines régions ont choisi de venir au Canada, a déclaré Tina Chui, directrice de la diversité et des statistiques socioculturelles à Statistique Canada, mais d’autres études donnent des indices.

“Rejoindre la famille, les opportunités économiques, ce sont en quelque sorte les raisons pour lesquelles les gens ont choisi de venir au Canada”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. Le grand nombre d’étudiants internationaux en provenance d’Inde pourrait également être un facteur, a-t-elle déclaré.

Peter Rekai, avocat en droit de l’immigration basé à Toronto, a déclaré que les candidats indiens bien éduqués réussissent généralement très bien dans le système d’entrée express, le principal programme d’immigration économique du Canada.

Le système favorise les personnes ayant une bonne éducation, une excellente maîtrise des langues officielles et une expérience de travail au Canada.

“Mettez tout cela ensemble et ils obtiennent suffisamment de points pour être éligibles à ce programme et aussi pour être compétitifs”, a déclaré Rekai dans une interview mercredi.

De nombreux candidats indiens viennent au Canada avec un visa de travail ou d’études, ce qui leur donne une longueur d’avance lorsqu’il s’agit de leur demande de résidence permanente, a-t-il déclaré.

Le recensement montre que le processus d’immigration en deux étapes est de plus en plus courant au Canada. Plus du tiers des immigrants arrivés au cours des cinq dernières années sont passés par le processus en deux étapes, contre seulement 18 % de ceux qui ont été admis entre 2001 et 2005.

Le Canada offre un niveau de stabilité et un chemin relativement court vers la résidence permanente et la citoyenneté par rapport à de nombreux autres pays, ce qui en fait une destination attrayante pour les nouveaux arrivants, a déclaré Rekai.

“Le Canada offre une meilleure voie et une voie plus rapide que n’importe quel autre pays”, a-t-il déclaré.

Toute cette immigration au cours des dernières années signifie que près du tiers des enfants au Canada ont au moins un parent né à l’étranger, ce qui est en hausse par rapport à 26,7 % en 2011 et 29,2 % en 2016.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2022.







Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2022.