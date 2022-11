Immigration au Canada : la situation de logement de certains réfugiés est désastreuse

TORONTO-

Pour des milliers de réfugiés, la chance de venir au Canada est un rêve, mais pour beaucoup trop d’entre eux qui sont déjà ici, leur situation est devenue dangereusement désespérée.

Une réfugiée palestinienne s’est poignardée au ventre, juste en dessous de la cage thoracique, la semaine dernière lors d’une réunion avec un représentant du gouvernement fédéral d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Assis sur un banc de parc, un jour après sa sortie de l’hôpital, Aziz Abusirdana a déclaré à CTV News : « J’ai mis un couteau dans mon corps parce que personne ne s’en soucie. Sérieusement, personne ne s’en soucie.

Pendant sept mois, elle a été coincée, vivant dans un hôtel pour réfugiés à l’ouest de Toronto. Elle dit qu’elle n’a jamais eu l’intention de se suicider, mais qu’elle a décidé de se poignarder au ventre pour tenter d’attirer l’attention du gouvernement fédéral et de l’agence d’établissement qui, depuis plus de six mois, n’a pas été en mesure de l’aider à retrouver ce qu’elle croit être un endroit sûr où vivre.

Abusirdana pense que le gouvernement l’a laissée tomber. Exaspérée, elle dit : « Si vous [the government] sais qu’il n’y a pas d’endroit convenable pour moi, pourquoi m’as-tu accepté de venir [to Canada]?”

Élevée à Gaza, la jeune vie d’Abusirdana a été remplie de traumatismes. Elle affirme que son propre père et son grand-père, restés chez eux en Palestine, ont menacé de la retrouver et de la tuer. La jeune femme de 22 ans a quitté la maison et bénéficiait d’une bourse d’études d’une université algérienne, mais dit qu’elle a dû abandonner et fuir au Canada, craignant que sa propre famille ne la traque avec des plans pour l’assassiner.

Publiquement, elle ne partage pas ce qui a conduit à sa situation avec son père et son grand-père, mais l’incident l’a laissée traumatisée, seule et isolée dans un nouveau pays, et incapable de faire confiance à personne. Sa demande de logement est simple : sa propre chambre et sa propre salle de bain avec une serrure à chaque porte. Et elle ne peut pas vivre dans un espace partagé avec des hommes.

Elle dit qu’on ne lui a montré que des appartements inadéquats. Parfois, on lui a montré le même endroit deux fois. Les 1 100 $ par mois qu’elle reçoit du gouvernement s’épuiseront dans cinq mois, et avoir assez d’argent pour se nourrir et se loger sur le marché locatif brûlant de Toronto a limité ses options.

Abusirdana dit qu’elle s’est même rendue à Ottawa pour essayer de parler à Immigration Canada, mais le voyage n’a rien résolu.

« Je souffrais en Palestine, je souffrais en Algérie, je ne pensais pas que je souffrirais ici au Canada », avoue la femme désemparée.

CTV News a demandé à Abusirdana si on lui avait proposé un thérapeute ou un psychologue avec qui s’asseoir après son arrivée au Canada. Elle dit non, la seule option présentée était de payer 150 $ par session de sa poche, ce qu’elle ne pouvait pas se permettre.

Abusirdana est le deuxième réfugié en un mois à se faire du mal dans le même hôtel pour réfugiés. À la mi-octobre, un père afghan a décidé de se coudre les lèvres en signe de protestation.

Lui et sa famille de huit personnes vivaient dans l’hôtel en attendant que le gouvernement livre leurs documents depuis plus de 12 mois. Quelques semaines après avoir pris la mesure radicale, le gouvernement fédéral a signé, scellé et envoyé ses papiers à sa famille.

Un défenseur s’inquiète du fait que de plus en plus de réfugiés vont se faire du mal dans un appel désespéré à l’aide.

« C’est ce qui m’inquiète », déclare l’avocate des réfugiés Mona Elshayal. « Les gens mettent trop de temps à trouver un logement et ils n’ont vraiment aucun espoir. Après des mois passés dans un hôtel sans nulle part où aller, leur santé mentale se détériore rapidement.

Ces développements inquiétants surviennent alors que le ministre canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada, Sean Fraser, a annoncé le plan de son gouvernement d’aller de l’avant avec son objectif «ambitieux» d’amener 40 000 réfugiés d’Afghanistan au Canada. Jusqu’à présent, ils ont réalisé plus de la moitié de leur objectif cible.

Lors d’une conférence de presse cette semaine à Toronto, Fraser a proclamé : « Nous allons continuer à diriger le monde en matière de réinstallation des réfugiés. Au cours de chacune des trois dernières années, le Canada a réinstallé plus de réfugiés que partout ailleurs dans le monde. En fait, le Canada était responsable de plus du tiers du nombre total de réfugiés qui ont été réinstallés au cours de chacune des deux dernières années.

Mais de nombreux nouveaux arrivants qui ont parlé à CTV News au cours des derniers mois disent que vous ne pouvez pas appeler cela une réinstallation lorsque vous avez laissé un grand nombre de réfugiés bloqués dans un hôtel sur le sol canadien pendant six à 12 mois, sans domicile et sans papiers, incapable de travailler, d’aller à l’école ou de payer des impôts.

En tant que militante, Elshayal dit qu’elle soutient les efforts du Canada pour faire venir des réfugiés ici, mais pas s’ils sont « à nouveau traumatisés » par un « système brisé ».

Elshayal pense que « le programme doit être réévalué, ils devraient envisager d’emmener les familles dans des communautés plus petites où elles auraient le soutien et la capacité de vivre de l’aide financière qui leur est accordée. Nous devons fournir un soutien en santé mentale, car chacun d’entre eux en a besoin.

Le défenseur de longue date pointe également le blâme sur les agences engagées par le gouvernement fédéral pour réinstaller les nouveaux arrivants.

Une organisation appelée Polycultural a été mise en place à l’hôtel Abuirdana à l’ouest de Toronto. Plusieurs enquêtes de CTV News ont révélé plusieurs problèmes signalés concernant la façon dont Polycultural a traité les réfugiés dont il a la charge à cet endroit.

Le directeur exécutif de l’agence de réinstallation, Marwan Ismail, était également à la réunion avec un responsable de l’IRCC lorsque Abuirdana s’est poignardée à l’abdomen la semaine dernière.

Dans un e-mail, Ismail a déclaré à CTV News : « Nous avons été choqués et attristés par ce qui s’est passé lors de notre rencontre avec Aziza la semaine dernière. Depuis lors, nous avons prévu une réunion de suivi avec elle pour lui offrir un soutien en santé mentale pendant que nous continuons à travailler pour lui trouver un logement convenable.

L’avocate Elshayal était également présente à la réunion, après qu’Aburirdana lui ait demandé d’y assister.

“Elle (Aziza Abuirdana) s’est levée pendant la réunion, elle était très frustrée. J’ai essayé de lui parler, mais elle a détourné le regard et a dit quelque chose dans sa barbe, puis elle a sorti le couteau de sa poche et l’a plongé dans son ventre.

Poursuivant son souvenir, Elshayal a déclaré : « Elle est tombée par terre ; Je suis immédiatement descendu et j’ai cherché quelque chose pour faire pression sur la plaie et j’ai demandé à la personne de Polycultural d’appeler le 911.

“Je pouvais sentir qu’à chaque fois que nous nous rencontrions, elle devenait de plus en plus frustrée. J’ai parlé avec Polycultural et l’IRCC de la situation de la santé mentale dans l’hôtel.

Les médecins ont dit à Abuirdana qu’elle avait de la chance que le couteau ne soit pas entré plus profondément dans son estomac. La jeune femme de 22 ans dit qu’elle a les mêmes espoirs et rêves que toute personne de son âge.

« J’aimerais terminer mes études. Je veux travailler et avoir un bon travail, et avoir la chance de vivre une vie. Je mérite une chance de vivre mais pour le moment il n’y a rien.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.

Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Crisis Services Canada (1-833-456-4566 ou texte 45645)

Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, composez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.