Immeuble St. Bede sur des fondations solides – Shaw Local

Après trois saisons consécutives perdantes de 2017 à 2019, dont une note de 1 à 8 en 2019, le programme de football de St. Bede a commencé à changer les choses au cours de la saison raccourcie du printemps 2021.

Les Bruins sont allés 5-1 au printemps et ont bâti sur cet automne dernier, allant 8-3 et se qualifiant pour le deuxième tour des séries éliminatoires de classe 1A.

« Le programme s’est développé à un point tel qu’année après année, nous nous attendons à être là où nous avons été au cours des deux dernières saisons », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice.

Eustice attribue le succès à un programme de force et de conditionnement amélioré et à une familiarité avec les systèmes offensifs et défensifs.

Il y a deux ans, St. Bede a refait sa salle de musculation grâce aux dons des anciens.

L’entraîneur-chef de lutte et entraîneur adjoint de football Sam Allen dirige le programme de force et de conditionnement, et les étudiants de St. Bede ont désormais la possibilité de suivre la force et le conditionnement en classe.

“Il y a eu beaucoup d’adhésion”, a déclaré Eustice. «Être fort renforce la confiance dans tous les sports. Nous avons eu du succès après l’achat et la rénovation de la salle de musculation. Maintenant, cela fait deux ans et c’est une chose à laquelle on s’attend plutôt que d’essayer de retrouver les enfants pour les faire entrer dans la salle de musculation.

Eustice a déclaré qu’un autre facteur est que les joueurs connaissent bien le système, les Bruins faisant quelques ajustements pour s’adapter aux compétences du personnel chaque saison.

“Nous avons un excellent personnel d’entraîneurs”, a déclaré Eustice. «Le système des deux côtés du ballon est à peu près le même. Les enfants le savent. Ils ont confiance parce qu’ils sont plus forts et plus rapides et nous faisons la même chose et ils comprennent ce que nous faisons. Lorsque vous comprenez ce que vous faites et que vous avez une certaine confiance, vous jouez plus fort et plus vite.

Avec une force et un conditionnement améliorés, une compréhension de la philosophie et de la confiance, les Bruins ont connu beaucoup de succès dans des matchs serrés au cours de leurs saisons victorieuses consécutives.

L’automne dernier, les Bruins avaient une fiche de 4-0 dans des matchs décidés par six points ou moins, battant Erie-Prophetstown (15-13), Newman (13-7), Bureau Valley (13-7) et Hall (15-12).

“Nous avons remporté beaucoup de matchs serrés au cours des deux dernières saisons”, a déclaré Eustice. « Cela en dit long sur nos enfants et nos entraîneurs. Beaucoup de ceux que nous aurions pu finir par être à court terme.

Avec un noyau solide des deux côtés du ballon – y compris le quart-arrière NewsTribune et BCR All-Area John Brady menant l’attaque et la sécurité All-Area et le principal plaqueur Ryan Brady menant la défense – les Bruins visent une autre saison gagnante et une course en séries éliminatoires .

“D’abord et avant tout, notre objectif est d’être une équipe éliminatoire et de s’améliorer chaque semaine”, a déclaré Eustice. “Nous avons fait cela au cours des deux dernières saisons et nos enfants s’y attendent pleinement. Nos seniors ont aidé ce groupe au printemps à afficher une fiche de 5-1 et à être éligibles pour les séries éliminatoires, pour ainsi dire, et en tant que juniors, ils ont joué un rôle important dans le succès que nous avons eu. Nos juniors ont participé à deux matchs éliminatoires. Nos étudiants de deuxième année en faisaient partie l’année dernière en tant que première année. Avec les étudiants de première année entrants, les gars leur montrent les ficelles du métier. C’est très amusant et nous nous attendons à gagner chaque match que nous jouons et nous nous attendons à être en séries éliminatoires.