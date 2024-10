Immeuble résidentiel Teodoro García / BAS + Oszurkiewicz

© Fernando Schapochnik

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2022



Alejandro Bokser Amado, Florencia Oszurkiewicz



© Fernando Schapochnik

Description textuelle fournie par les architectes. Le bâtiment d’habitation collective est situé dans le quartier de Chacarita, une zone qui a subi une transformation significative de son caractère urbain. L’incorporation de restaurants, de galeries d’art, de studios de design et de centres culturels a fait de ce quartier un quartier émergent de Buenos Aires.

© Fernando Schapochnik

Ce projet organise 13 appartements autour de quatre cours de hiérarchies variées. Ces cours jouent un rôle clé en fournissant de la lumière naturelle et de la ventilation aux espaces de vie, créant une architecture de couloirs semi-couverts et un noyau de circulation vertical ouvert qui favorise l’interaction avec l’environnement.

Plan

Plan

Les poutres inversées en béton apparent fonctionnent non seulement comme un élément structurel mais modulent également la continuité spatiale du projet. Ces poutres créent une transition entre les balcons, les espaces communs et les fenêtres, protégeant ces espaces des vues directes.

© Fernando Schapochnik

Section

Le rez-de-chaussée ouvert du bâtiment est bordé d’espaces verts et de places de parking. Des massifs végétaux ombragés délimitent les sentiers piétonniers, et à l’arrière du terrain, une cour au sol absorbant et à la végétation luxuriante offre un répit aux voisins et un espace de rassemblement aux résidents.

© Fernando Schapochnik

© Fernando Schapochnik

L’interaction entre les éléments pleins, vides et translucides définit la relation visuelle du bâtiment avec la rue et les espaces intérieurs. Les différents degrés de perméabilité permettent de moduler la lumière naturelle et la projection d’ombres, établissant une relation dynamique entre les espaces communs, les appartements et l’environnement urbain.