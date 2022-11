Immeuble réservé à la location prévu sur l’avenue Bernard de Kelowna

Un immeuble de 150 logements, avec des maisons de ville à construire au coin de Bernard et Noble Court

La propriété de l’avenue Bernard et de la cour Noble a été le site d’une église et d’une garderie. (Google Maps)

Un immeuble de 150 logements locatifs seulement est proposé au 1575, avenue Bernard, à l’angle de Noble Court.

Le conseil de Kelowna a eu un aperçu du développement lors de sa réunion du 28 novembre. Zeidler Architecture a soumis des plans montrant un bâtiment de six étages, y compris des maisons de ville.

Une séance d’information publique sur le projet a suscité une variété de commentaires, notamment des préoccupations concernant la hauteur du bâtiment et des vues compromises pour ceux qui vivent dans les condos Vista View.

L’abordabilité, le stationnement, la circulation et le bruit pendant la construction étaient également des préoccupations pour les voisins.

L’utilisation originale de la propriété comprenait une église puis une garderie. Le terrain est vacant depuis 2012 et aucune demande de développement formelle n’a été présentée jusqu’à présent.

Le développement nécessiterait un rezonage, des modifications au plan communautaire officiel et une audience publique avant le début de la construction.

