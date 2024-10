Immeuble ParkLife / Austin Maynard Architects

© Tom Ross

+ 33





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

4210 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Fisher & Paykel , Ambiance Lumière , Bucalú , Céramique Vogue , Dulux , Jacob Webnet , Locomotive , Lysaght , Schindler , Robinetterie Sussex , Produits unis , Ventilateurs universels , Pierre urbaine

































© Tom Ross

Description textuelle fournie par les architectes. ParkLife est un immeuble d’appartements très performant, magnifiquement conçu et axé sur la communauté, situé à Brunswick, dans le nord de Melbourne. Conçu pour bâtir une communauté et donner la priorité à la durabilité sociale, économique et environnementale, ParkLife a atteint une incroyable cote énergétique de 9 étoiles.

© Tom Ross

Schéma 01

© Tom Ross

Faisant suite à Terrace House, de renommée internationale et primée à plusieurs reprises, ParkLife continue de révolutionner la vie urbaine à haute densité. Reprenant le rôle d’architecte et de développeur, Austin Maynard Architects a peaufiné les dures leçons apprises pour livrer 37 maisons raffinées, entièrement électriques, sans combustibles fossiles et super durables.

© Tom Ross

© Tom Ross

Plans – Rez-de-chaussée et 1er étage

© Tom Ross

Situé dans le premier quartier résidentiel neutre en carbone d’Australie, ParkLife possède une ligne de toit montagneuse distinctive et un amphithéâtre unique sur le toit, ainsi qu’une variété d’espaces sociaux/communaux, divers en termes d’échelle, d’emplacement et de caractère. Les maisons comprennent 14 appartements d’une chambre, 19 appartements de deux chambres, 2 appartements de trois chambres et 2 appartements Teilhaus, chacun conçu pour vanter l’espace, l’efficacité, la fonctionnalité et la flexibilité. Cinq des appartements sont désignés logements sociaux, par l’intermédiaire de Housing Choices Australia.

© Tom Ross

© Tom Ross

Contrairement aux grands moments urbains, il y a un côté ludique à l’échelle domestique sur l’horizon. Au lieu d’une grande terrasse ouverte balayée par le vent, ParkLife propose une série d’espaces variant en taille, en fonction et en caractère.

© Tom Ross

Élévations nord et sud

© Tom Ross

Conçus en collaboration avec les Paysagistes Ajourés, les espaces comprennent un jardin productif avec des arbres fruitiers et une véritable pelouse pour pique-niquer, une terrasse couverte, suffisamment grande pour les grands rassemblements (avec barbecue électrique) ainsi que des équipements pratiques dont des toilettes. , buanderie et espace de séchage. Et puis il y a l’amphithéâtre, parfait pour les réunions sociales, les événements spéciaux ou simplement pour s’asseoir et regarder le soleil se lever ou se coucher dans une vaste étendue de ciel ouvert.