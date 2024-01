Immeuble Donado 1601 / ESHH Arquitectura

© Javier Agustín Rojas

Zone: 59 740 pi²

59 740 pi²



Année: 2022



2022



Norma Sharovsky, María Raquel Hojman, Marcela Hojman



Emplacement

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé dans une zone qui a subi un processus de transformation et de consolidation ces dernières années. Il rejoint deux projets précédents du studio dans le même quartier, définissant le caractère du quartier.

Vue de face

Vue de côté

Il s’agit d’un complexe résidentiel développé sur cinq étages, avec de grands balcons et terrasses privés dans chaque appartement.

Plan – Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur un parc linéaire public, vers lequel nous avons projeté des espaces commerciaux et un accès à double hauteur.

Plan – Sous-sol

Plan – 1er étage

À l’intérieur du bâtiment, il y a une cour qui permet d’incorporer des plantes à chaque étage et un jardin qui offre une vue dégagée et verte pour les appartements de l’arrière.

Plan – 2e au 4e étage

Plan – 5ème étage

Compte tenu de l’échelle du bâtiment, plusieurs espaces à usage commun sont projetés, répartis sur différents niveaux d’étage. Cela crée un parcours interne reliant le sous-sol, le rez-de-chaussée et la terrasse, qui traverse des espaces ouverts, semi-couverts et fermés de différentes tailles, fonctions et caractéristiques.

Plan – 6ème étage

Le projet est implanté sur un terrain atypique avec accès depuis deux rues : la façade principale en raison de sa taille et de sa relation avec le parc linéaire, et la deuxième façade sur une rue latérale de plus petite échelle.

Section

L’image du bâtiment est définie par un écran solaire qui entoure toute la façade. Cela répond au besoin de contrôle sur la façade ouest et assure également l’intimité des vues des intérieurs depuis la rue tout en assurant transparence et perméabilité.

Vue arrière