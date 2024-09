Immeuble de bureaux Marie Curie / Preuve de la somme

© Marcel van der Burg

+ 7

© Marcel van der Burg

Description textuelle fournie par les architectes. Pivot Park – Le Pivot Park d’Oss est un campus d’innovation ouverte dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments, destiné à la fois aux start-ups et aux entreprises existantes. L’innovation ouverte semble être le maître mot du succès du Pivot Park. L’accès à des installations de R&D uniques et de haute qualité et l’échange de connaissances avec la communauté d’autres entreprises de toutes les phases du « développement de médicaments » font du campus un point focal pharmaceutique aux Pays-Bas. Bientôt, le bâtiment Marie Curie accueillera plus de 350 talents qui travailleront sur de nouveaux traitements et médicaments, principalement dans le domaine du cancer.

© Marcel van der Burg

Position clé – Le bâtiment Marie Curie occupe une position clé dans le plan directeur. Il constitue le premier regard lorsqu’on entre dans le parking et qu’on se dirige ensuite vers le parc Pivot. C’est pourquoi un socle semi-public a été construit sur deux côtés. L’entrée se trouve à l’angle du volume. Ici, la façade a été ouverte deux fois plus haut pour créer une vue sur le cœur du campus. Juste derrière cette entrée se trouve une tribune centrale où des conférences et des événements peuvent être organisés. Cet escalier de tribune constitue le point de départ du parcours public à travers le bâtiment.

© Marcel van der Burg

© Marcel van der Burg

Pollinisation croisée planifiée et non planifiée – Outre les espaces de bureaux et de recherche, le bâtiment de près de 12 000 m² propose des salles de réunion partagées, des zones de coworking, des terrasses sur le toit et des espaces de réunion. Ces fonctions partagées sont réparties dans l’atrium central, accessible à tous les utilisateurs. L’atrium ne se lit pas d’un seul coup d’œil mais se fraie un chemin comme un canyon à travers la structure porteuse en béton apparente. Le long de cet espace, un espace est créé pour les rencontres planifiées et non planifiées et la pollinisation croisée. L’éclairage intégré dans la structure porteuse accompagne subtilement ce parcours. Le long de ce parcours, l’atrium s’ouvre par endroits vers la façade : au rez-de-chaussée, ce moment est chargé par l’escalier d’honneur, et au deuxième et au quatrième étage par les spacieuses terrasses sur le toit. En poussant la façade vers l’intérieur au niveau des terrasses sur le toit, la lumière du jour pénètre profondément dans l’atrium.

© Marcel van der Burg

Plan d’étage flexible – Le plan d’étage de base est divisé en quatre quadrants. Chaque quadrant forme une unité locative d’environ 250 m². Au sein d’une unité, un maximum de 70 % de laboratoires et un minimum de 30 % de bureaux peuvent être réalisés. Les unités peuvent être facilement reliées, ce qui permet à un locataire d’occuper éventuellement un étage complet. Les laboratoires chimiques et biologiques sont flexibles et modulaires, ce qui permet de répondre à différentes exigences d’utilisation et de développements futurs. Cette flexibilité se retrouve jusqu’au niveau des équipements modulaires des laboratoires.

© Marcel van der Burg

Durabilité – Malgré la structure porteuse principale en béton, une enveloppe entièrement flexible a été développée. Les surfaces locatives sont exemptes de poutres et réalisées avec des hauteurs d’étage généreuses. Cela permet de s’adapter facilement aux vastes installations techniques. Ces installations sont exemptes d’énergie fossile et, avec les stores pare-soleil passifs, l’éclairage à faible consommation d’énergie et les ascenseurs, la récupération de chaleur et les panneaux solaires, elles contribuent au certificat BREEAM récemment obtenu. Nombre limité de matériaux – Le nombre de matériaux pour Marie Curie a été volontairement limité. Pour la façade, les châssis de fenêtres en aluminium recyclé avec des lattes tubulaires devant eux réduisent la pénétration directe du soleil d’environ 20 pour cent. La structure porteuse en béton et les éléments de stabilité ont été laissés visibles et renforcés visuellement dans l’atrium par un éclairage linéaire. Les espaces communs sont en outre finis avec des couches d’impression au sol alternant avec du terrazzo. Enfin, les plafonds en bois assurent une acoustique agréable dans l’atrium, permettant à la fois des rassemblements ouverts et des réunions plus privées.