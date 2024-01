Immeuble de bureaux Encore Cremorne / Travail sur le terrain

© Tom Ross

+ 13

© Tom Ross

Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans le tissu urbain dense de Cremorne à Melbourne, sur les terres traditionnelles des peuples Wurundjeri et Bunurong de la nation Kulin, Encore Cremorne by Fieldwork fusionne avec sensibilité une nouvelle tour de bureaux vitrée de 7 étages avec l’entrepôt de briques rouges existant du site – un des premiers Usine Nuttelex du XXe siècle et ancien studio d’enregistrement, soigneusement conservé, restauré et construit autour.

© Tom Ross

© Tom Ross

En consultation avec le consultant en patrimoine, Bryce Raworth, les fenêtres maçonnées d’origine de l’entrepôt sont rétablies et de nouvelles ouvertures sont introduites pour offrir de multiples points d’entrée aux espaces du rez-de-chaussée et améliorer l’interface piétonne. Le caractère suburbain de Cremorne, composé de petites ruelles et de rues étroites, est célébré le long de la limite nord du site, où de nouvelles ouvertures et des poches de plantation animent l’allée en tant qu’itinéraire piétonnier dynamique. « Nous voulions promouvoir l’activité dans l’allée, raconter une histoire grâce à l’activation », explique Quino Holland, codirecteur du travail sur le terrain.

© Tom Ross

Le noyau de service du bâtiment est situé au nord, protégeant le bâtiment de la lumière intense et permettant une façade sud entièrement vitrée qui facilite les environnements de travail confortablement éclairés et naturellement ventilés. Le mur-rideau en verre flotte au-dessus de la façade patrimoniale d’un étage, replié du coin sud-ouest et de l’interface est, créant ainsi une marge de manœuvre et permettant de lire le bâtiment « en rond ».

© Tom Ross

Cherchant à atténuer l’échelle et la complexité de l’entrepôt bas avec la tour au-dessus, l’élévation sud vitrée s’articule avec un profil plissé en trois dimensions, faisant doucement référence aux toits en dents de scie voisins du site tout en « invitant à un jeu dynamique de lumière changeante, l’ombre et le reflet », explique Quinn. La fritte de céramique intégrée dans le verre atténue les structures d’ombrage externes, sa finition en forme de brume adoucissant les reflets de loin, fournissant un grain fin aux occupants internes et améliorant les performances thermiques et l’éblouissement.

© Tom Ross

Alors que la forme de la tour s’enroule vers l’ouest, une série d’ailettes verticales en verre offrent une protection solaire contre le chaud soleil de l’après-midi. Au nord, l’étendue du vitrage est réduite par un voile de béton nervuré et préfabriqué, qui fait écho au langage plissé de l’architecture à une micro-échelle et minimise efficacement le gain de chaleur. Les fenêtres allongées de la façade nord sont entourées d’écrans en métal perforé ondulé, donnant une continuité à l’expression de l’architecture tout en conférant de l’ombre et de l’intimité aux espaces d’escalier et de salle de bains.

© Tom Ross

En collaboration avec Openwork, une terrasse paysagée au premier étage et un jardin sur le toit offrent un cadre extérieur dynamique pour le travail et les loisirs. La végétation du toit s’étend jusqu’au bord du bâtiment, avec une série de recoins et de sièges créant des espaces communs et des zones de travail fonctionnelles offrant une vue imprenable sur la ville. Les structures de tonnelles sur mesure, qui seront adoucies avec des plantes grimpantes luxuriantes au fil du temps, sculptent des « grottes vertes pour que les gens puissent se rassembler », explique Quino, améliorées par des points d’alimentation intégrés et de chargement USB.

© Tom Ross

Au sud-est, un podium en brique ancre une nouvelle entrée de garage enveloppée de treillis ondulé perforé. Se repliant pour donner de la lisibilité au coin du bâtiment patrimonial, ce volume crée un moment de générosité dans le domaine public – avec un parking à vélos, un aménagement paysager et une banquette en brique. La maçonnerie plissée du podium est tissée sous la tour de verre en surplomb, créant une forte jonction d’ombre avec la façade patrimoniale située en dessous. “Ces mouvements décomposent efficacement la masse du bâtiment, de sorte qu’il ne semble pas imposant à la rue”, explique Quino.

© Tom Ross

Synthétisant habilement l’histoire du site, le paysage de rue, les occupants du bâtiment et le public, Fieldwork a conçu un geste bâti holistique qui est respectueux, dynamique et confortable à occuper. Encore Cremorne offre d’excellentes commodités au quartier, offrant un résultat construit très raffiné qui restitue à son contexte local.