Immeuble de bureaux de l’usine AnAhitA / ShahrA Shahr

© Khatereh Eshqi

+ 28

© Khatereh Eshqi

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet d’usine Anahita, à droite, est un symbole des projets critiques du bureau d’architecture ShahrA Shahr. Le fait que la société soit habituée à un type d’architecture dans le contexte des villes industrielles et réagisse face à des comportements différents, cette réaction est constructive de notre point de vue.

© Mohammad Amini

Plan – Rez-de-chaussée

© Khatereh Eshqi

Le projet d’usine d’Anahita, en critiquant la morphologie des villes industrielles en Iran et l’art de l’architecture qui en a résulté, commence à communiquer avec la société en expliquant pourquoi et continue à raconter en l’incluant, pour finalement atteindre un espace qualitatif dans différentes séquences menant le la société à la complaisance.

© Khatereh Eshqi

Élévation avant

© Mohammad Amini

© Khatereh Eshqi

la ville industrielle a une forme répétitive de hangars et de halls aux toits triangulaires. L’étape la plus importante dans le branding + l’architecture de ce projet a été de baser cette forme géométrique dynamique et active tirée du substrat, en communiquant avec la lettre anglaise répétitive de la marque AnAhitA. La forme de la lettre anglaise A accompagne l’utilisateur dès le premier contact avec la porte d’entrée et la porte d’entrée, puis avec la forme des espaces verts du quartier, et elle atteint son apogée dans la façade du bâtiment et sa skyline. , puis chaque espace intérieur. Il s’aligne sur les éléments spatiaux les plus détaillés avec l’utilisateur de l’espace.

© Mohammad Amini

© Mohammad Amini

Compte tenu de la forme initiale formée par la construction de la charpente métallique, le fait de laisser une grande partie de la masse du bâtiment au rez-de-chaussée et au premier étage comme cour centrale et intérieure a contribué à créer une hiérarchie spatiale, reliant différentes zones. Des espaces de stockage et de laboratoire ont été placés au rez-de-chaussée et en connexion directe avec les halls de production. Le service administratif et de contrôle de la gestion du cycle de production et de vente au premier étage avec des fenêtres donnant sur la cour centrale jouait le rôle de lien intermédiaire entre le rez-de-chaussée de travail et le deuxième étage administratif. L’espace ouvert et semi-ouvert, l’extension de l’espace vert de la zone jusqu’à la cour médiane, la centralité de l’eau dans la cour, la lumière et l’ombre augmentent la qualité spatiale de la cour médiane.

© Khatereh Eshqi

Diagramme

La conception et la construction des éléments internes du projet d’immeuble de bureaux de l’usine Anahita sont une tentative de créer un sentiment et une expérience de travail dans des espaces avec les signes de l’architecture indigène et de les combiner avec l’identité de marque créée dans les formes externes du bâtiment. L’architecture native a les qualités d’une combinaison de formes et de couleurs, cette qualité a été empruntée à l’architecture native pour créer une marque et une identité de marque + architecture du bâtiment et en se combinant avec des concepts tels que chaîne de travail et production, elle a conduit à la création d’éléments spatiaux de travail.