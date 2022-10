Immeuble d’appartements locatifs prévu pour la plage McKinley de Kelowna – Kelowna Capital News

Développement locatif de McKinley Beach

Un permis d’aménagement a été soumis à la ville pour un immeuble d’appartements locatifs de six étages et de 195 logements à McKinely Beach à Kelowna.

Le bâtiment, proposé pour le 1885 Northern Flicker Court à Hilltown Drive, abritera des unités d’une, deux et trois chambres. L’application concerne la conception et l’apparence du bâtiment.

Développement de maisons en rangée sur l’avenue Raymer

Un ensemble de neuf maisons en rangée est proposé dans le quartier South Pandosy de Kelowna.

Lime Architecture a soumis une demande de permis d’aménagement et une lettre de justification de la conception à la ville pour le projet au 712, avenue Raymer, au coin de la rue Richter.

La demande indique que l’emplacement du projet est à proximité des commerces, des services personnels et des restaurants, ce qui permet d’effectuer la plupart des courses à pied.

Rendu conceptuel du développement de maisons en rangée prévu au 712, avenue Raymer. (Photo/Ville de Kelowna)

Développement industriel de la route Appaloosa

Urban Options Planning Corp. a demandé un permis de développement pour un projet industriel au 3169 Appaloosa Road, au nord-est de Kelowna.

Les plans prévoient deux bâtiments de deux étages avec un total de 19 unités. Chaque unité est dotée d’un espace au rez-de-chaussée et d’un espace en mezzanine.

“Nous pensons que cette proposition établira un haut niveau de qualité pour les bâtiments commerciaux et industriels dans un quartier nouvellement zoné”, ont déclaré les documents soumis à la ville.

Rendu conceptuel du développement industriel prévu pour le 3169 Appaloosa Road. (Photo/Ville de Kelowna)

