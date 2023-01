Immeuble d’appartements de six étages prévu pour le quartier Rutland de Kelowna

Le bâtiment contiendra des studios, des appartements d’une et deux chambres, ainsi que 136 places de stationnement

Plus de logements multifamiliaux sont prévus pour le quartier Rutland.

Une demande de permis d’aménagement a été déposée à l’hôtel de ville pour un immeuble de six étages et de 118 logements proposé sur quatre lots (450-490) sur le chemin Asher.

Les documents montrent que le bâtiment contiendra des studios, des appartements d’une ou deux chambres, ainsi que 136 places de stationnement.

Les commodités prévues pour le projet comprennent un barbecue extérieur et un coin salon.

Le développement est à quelques pâtés de maisons d’un autre immeuble de six étages et 83 unités, prévu pour le coin de Dougal Road North et McIntosh Road.

