Immersion française proposée pour l’école secondaire Lake Country

Les élèves de Lake Country pourraient avoir plus d’occasions d’apprendre le français comme langue seconde.

Actuellement, l’immersion française est offerte de la maternelle à la cinquième année à l’école primaire Peter Greer et de la sixième à la huitième année à l’école intermédiaire HS Grenda.

Le Central Okanagan Public School Board cherche des façons pour les élèves de poursuivre le programme en neuvième année.

Des informations seront fournies lors d’une réunion du conseil d’administration le 14 décembre.

Les deux propositions visant à permettre aux élèves de la huitième année de poursuivre l’immersion française sont d’offrir le programme à l’école secondaire George Elliot ou à l’école intermédiaire Dr. Knox.

La présentation comprendra également des informations sur les inscriptions projetées, le personnel supplémentaire qui serait nécessaire et les coûts associés à l’expansion de l’immersion française.

En fin de compte, le personnel recommandera qu’un programme d’immersion française commence à l’école secondaire George Elliot au cours de l’année scolaire 2023-2024.

