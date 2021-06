« Immense tristesse »: le flop français Mbappe s’excuse auprès de la nation pour la défaite suisse alors qu’il est consolé par Pelé sur Twitter

Mbappe a vu son coup de pied décisif sauvé par le buteur suisse Yann Sommer à Bucarest lundi soir, après que la Suisse se soit battue 3-1 pour égaliser à la dernière minute du temps réglementaire.

Après que les équipes soient restées bloquées à 3-3 après la prolongation, un match de montagnes russes serait décidé à partir du point de 12 verges, les neuf joueurs ayant marqué avant que l’effort de l’attaquant du PSG Mbappe ne soit sauvé à fond par Sommer.

Le raté de Mbappe a couronné un tournoi misérable en termes personnels au cours duquel la jeune star n’a pas réussi à marquer un seul but bien qu’elle ait été désignée à l’avance comme un potentiel vainqueur du Golden Boot.

Avec les blessures de la défaite encore vives, l’as du PSG s’est ensuite rendu sur les réseaux sociaux pour présenter des excuses à son pays.

« C’est très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. a écrit le jeune de 22 ans.

« Je suis désolé pour cette pénalité. Je voulais aider l’équipe mais j’ai échoué.

« Trouver le sommeil sera difficile, mais malheureusement ce sont les risques du sport que j’aime tant.

« Je sais que vous, les fans, êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et pour toujours croire en nous.

« Le plus important est de revenir encore plus fort la prochaine fois. Félicitations et bonne chance aux Suisses.

Certains internautes, dont le journaliste du Telegraph Matt Law, ont suggéré que Mbappe avait été évité par ses coéquipiers après son échec, bien que le patron français Didier Deschamps ait déclaré que son équipe était « uni » dans la victoire ou la défaite.

Pourquoi aucun joueur français n’a-t-il consoler Mbappé ? – Matt Law (@Matt_Law_DT) 28 juin 2021

« Personne ne peut être ennuyé avec lui » dit Deschamps.

« Lorsque vous prenez la responsabilité, cela peut arriver. Il en est évidemment très affecté.

« Kylian prend ses responsabilités, il se sent coupable, mais il ne devrait pas.

« L’équipe est unie, elle l’a toujours été. »

L’icône brésilienne Pele, qui a tweeté pour que Mbappe « garde la tête haute ».

« Demain est le premier jour d’un nouveau voyage », a écrit l’homme de 80 ans.

Gardez la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage, @KMbappe. – Pelé (@Pele) 28 juin 2021

Mbappe avait rivalisé avec Pelé en route pour remporter la Coupe du monde avec la France en Russie il y a trois ans.

Alors âgé de 19 ans, Mbappe est devenu le premier adolescent depuis l’icône brésilienne à marquer en finale du tournoi alors que la France battait la Croatie 4-2 à Moscou.

À l’époque, Pelé a plaisanté en disant qu’il devrait dépoussiérer ses bottes pour faire un retour.