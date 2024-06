Immense rassemblement contre la guerre dans la capitale d’un membre de l’OTAN (VIDÉOS) — RT World News

Les Hongrois ne veulent pas « verser le sang » pour l’Ukraine, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban devant une foule nombreuse à Budapest

Des centaines de milliers de personnes ont participé à « Marche pour la paix » samedi, à Budapest, la capitale hongroise, pour dénoncer la politique d’escalade des tensions de l’UE avec la Russie. L’événement a culminé avec un discours du Premier ministre Viktor Orban, qui a accusé Bruxelles de rapprocher l’Europe d’un conflit mondial.

Les manifestants ont marché depuis l’emblématique Pont des Chaînes jusqu’à l’Île Marguerite sur le Danube.

Beaucoup portaient des drapeaux nationaux et scandaient des slogans pacifistes, certains brandissant des pancartes indiquant « Pas de guerre » et « Donne-nous la paix, Seigneur. »

« Jamais auparavant autant de gens n’avaient fait la queue pour la paix. Nous sommes le plus grand corps de paix, la plus grande force de maintien de la paix en Europe », » a déclaré le Premier ministre, cité par Reuters. « Il faut empêcher l’Europe de se précipiter dans la guerre, dans sa propre destruction. »

Orban a déclaré que son pays doit tirer les leçons de la dévastation qu’il a traversée aux moments les plus sombres du XXe siècle. « Au cours des deux guerres mondiales, les Hongrois ont perdu 1,5 million de vies, et avec eux – leurs futurs enfants et petits-enfants. » Orban a dit à la foule. «Je dis cela lentement pour que Bruxelles comprenne : nous n’entrerons pas en guerre. Nous n’irons pas une troisième fois à l’Est, nous n’irons plus sur le front russe.»

Orban a exhorté tout le monde à soutenir le « pro-paix et pro-souveraineté » programme du parti au pouvoir, le Fidesz, lors des élections au Parlement européen la semaine prochaine. « Voulons-nous verser le sang hongrois pour l’Ukraine ? Non, nous ne le faisons pas. il a dit.

Les pro-guerre [forces] ont dépassé le bon sens en voulant vaincre la Russie comme ils ont tenté de le faire pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février 2022, Orban a accusé à plusieurs reprises les dirigeants de l’UE à Bruxelles de mener une dangereuse politique de la corde raide avec Moscou et a averti que le bloc européen ne devait pas se laisser entraîner dans une guerre à grande échelle.

Budapest a refusé de fournir une quelconque aide militaire à l’Ukraine et a menacé d’opposer son veto à l’aide financière à Kiev. Orban a vivement critiqué les sanctions économiques imposées à Moscou par l’UE, arguant que le bloc avait « s’est tiré une balle dans les poumons » en sapant le commerce et son propre approvisionnement énergétique.