Immatriculations de véhicules à essence en baisse d’une année à l’autre : StatCan

Les chiffres trimestriels récemment publiés par Statistique Canada montrent que les nouvelles immatriculations de véhicules à essence ont diminué d’une année sur l’autre, mais ont augmenté pour les voitures diesel et hybrides.

L’agence fédérale a publié mardi son rapport sur les nouvelles immatriculations de véhicules à moteur pour le deuxième trimestre de 2022, soit d’avril à juin, qui a révélé que les nouvelles immatriculations de véhicules à essence étaient en baisse de 15,6% par rapport au même trimestre en 2021.

Pendant ce temps, les immatriculations de nouveaux véhicules électriques diesel et hybrides ont augmenté d’une année sur l’autre de 14,9 % et 5,2 % respectivement, selon le rapport.

Les véhicules à essence représentaient encore la majorité de toutes les immatriculations de véhicules neufs au Canada au deuxième trimestre à 81,4 %, selon les données.

Cependant, il s’agit d’une baisse par rapport à la part de 95,1 % des véhicules à essence au deuxième trimestre de 2017, qui, selon StatCan, est la première année où les estimations trimestrielles sont devenues disponibles.

Au total, les Canadiens ont immatriculé 431 861 véhicules automobiles neufs au deuxième trimestre de 2022, en baisse de 11,2 % par rapport à il y a un an, mais en hausse de 27,1 % par rapport au premier trimestre de cette année.

Selon StatCan, le plus grand nombre de nouvelles immatriculations, depuis 2017, est enregistré au deuxième trimestre, à l’exception de 2020 lorsque les concessionnaires ont fermé en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions mises en place pour limiter la propagation du coronavirus.

ZEV

En ce qui concerne les véhicules zéro émission, StatCan indique que les Canadiens en ont immatriculé 29 832 au deuxième trimestre de 2022, soit plus du double des 14 879 enregistrés au même trimestre en 2018.

Les véhicules zéro émission représentaient 6,9 % de tous les véhicules neufs immatriculés au deuxième trimestre de cette année, contre 4,9 % un an plus tôt, selon le rapport. Parmi ceux-ci, les immatriculations de véhicules électriques à batterie ont augmenté de 34,6 % d’une année sur l’autre et les véhicules électriques hybrides rechargeables ont augmenté de 2,9 %.

En ce qui concerne les types de véhicules en général, les nouvelles camionnettes ont connu la seule augmentation au deuxième trimestre à 5,8 % par rapport à il y a un an, indique le rapport, tandis que les nouvelles immatriculations de fourgonnettes, de voitures particulières et de véhicules polyvalents ont toutes chuté de 29,7 %. , 23,4 % et 11,1 % respectivement pendant cette période.