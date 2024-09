Immatriculation : Jackie Smith veut faire exploser la taxe des automobilistes

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a rencontré le maire Marchand au défi de financer la gratuité des transports collectifs à Québec au moyen d’une nouvelle taxe sur l’immatriculation. Pour ce faire, elle propose de faire passer la contribution annuelle des automobilistes à 1167 $.

Ça va nous donner 350 millions de dollars en revenus s'enthousiasme Jackie Smith. C'est plus que le budget total du Réseau de transport de la Capitale.

Selon elle, cette somme permettra d’offrir la gratuité aux usagers du transport collectif en plus de bonifier l’offre de services du RTC .

La facture annuelle de 1167 $ qu’elle souhaite refiler aux propriétaires de quelque 300 000 véhicules immatriculés à Québec revêt aussi une valeur de symbole aux yeux de Mme Smith puisqu’elle représente le coût d’un laissez-passer annuel du RTC à compter du 1er juillet prochain.

Je suis administratrice du RTC et, pour la troisième année de suite, on va augmenter les tarifs des usagers. Ça me fait mal au cœur.