Imlie a attiré l’attention des téléspectateurs avec ses rebondissements intéressants. Les créateurs ne ménagent aucun effort pour garder le public collé aux écrans. Eh bien, dans le prochain épisode d’Imlie, les fans assisteront à la réunion d’Aryan et d’Imlie. Dans l’épisode actuel d’Imlie, la famille Rathore accueille avec joie Imlie, Aryan et Cheeni. Tout le monde profite de son moment car Malini n’est pas là pour gâcher son bonheur.

D’autre part, Imlie et Aryan s’entendent très bien. Les Rathore sont heureux de voir Imlie et Aryan rayonnant de joie et attendent avec impatience d’entendre les nouvelles de la livraison. Pendant ce temps, Malini ne peut pas digérer le fait qu’Imlie soit heureuse. Ses plans précédents ont été gravement ruinés par la famille et maintenant elle est prête à tuer Imlie. Malini décide de poser une bombe dans la maison Rathore et souhaite détruire tout le monde.

Dans le prochain épisode d’Imlie, Aryan est sur un petit nuage après que sa femme Imlie a donné naissance à une petite fille. Toute la famille Rathore et Aryan sont heureuses du nouvel ajout à leur famille. Aryan, Imlie, Cheeni et la petite fille arrivent chez Rathore et sont chaleureusement accueillis par les membres de la famille. Les Rathores décident d’organiser un grand accueil à l’arrivée de la petite fille. Au milieu de la fête, Malini exécutera son plan meurtrier et tuera Imlie et Aryan. Les moments heureux de Rathore se transformeront en désastre après la mort d’Imlie et d’Aryan. Chenni aura la responsabilité de la fille d’Imlie et d’Aryan. Que va-t-il se passer ensuite?