Imlie: “Sumbul Touqeer avait l’habitude de passer son temps dans la chambre de Fahmaan Khan”, révèle franchement Keva Shefali alias Cheeni

Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan ont joué les rôles principaux dans l’émission télévisée d’Imlie. Les stars ont joué respectivement Imlie et Aryan Rathore. Leur chimie était très appréciée des fans. Ils étaient ensemble connus sous le nom d’Arylie. Les fans ont tout simplement adoré la beauté parfaite d’Imlie et d’Aryan. Ils veulent aussi qu’ils forment un couple dans la vraie vie. Même si Fahmaan et Sumbul ont démenti les rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple dans la vraie vie, il y a un fort buzz que quelque chose se prépare entre eux aussi. Qu’ils soient en couple ou non, ils partagent certainement un grand lien et récemment Keva Shefali en a également parlé.

Les aveux sincères de Keva Shefali sur Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan

Dans une interview avec Bollywood Spy, Keva Shefali qui essaie le rôle de Cheeni dans Imlie, a parlé du lien qu’elle partage avec Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan. Elle a mentionné qu’elle s’était beaucoup amusée avec eux deux sur les plateaux. Et franchement, elle a également révélé que Sumbul Touqeer était moins dans sa chambre et passait plutôt du temps dans la chambre de Fahmaan Khan. Elle a ensuite également dit qu’elle était aussi Arpita. Fondamentalement, tout le monde a travaillé comme une équipe amusante sur les plateaux d’Imlie.

Découvrez la vidéo de Keva Shefali ci-dessous :

Il existe de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux montrant le lien entre Sumbul, Fahmaan et Keva. Les deux acteurs ont décidément pris le meilleur soin du petit sur les plateaux. Elle a reçu un grand amour pour avoir interprété Cheeni avec dévouement et beaucoup sont tombés amoureux d’elle.

Place à Imlie 2

Alors que la première saison d’Imlie touche à sa fin, Imlie 2 va également arriver sur les écrans de télévision. L’histoire va parler de Cheeni et Meethi adultes. Alors que Meethi serait la fille douce et innocente d’Imlie et d’Aryan, Cheeni est une femme forte et indépendante qui fera tout son possible pour réaliser ce qu’elle veut.