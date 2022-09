Imlie SHOCKING rebondissements à venir: Cheeni essaie de tuer Imlie après avoir développé des sentiments pour Atharva

Imlie est l’une des émissions de télévision les plus aimées et les plus réussies qui a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec son nouveau scénario, son intrigue et son saut. L’émission se classe en tête du classement TRP et les créateurs ont réussi à garder le public accroché aux écrans avec leurs nouvelles intrigues. L’histoire a déjà pris un tournant majeur avec la mort subite d’Aryan et Imlie. Le public a été témoin d’un énorme bond en avant dans le spectacle après que Meethi et Cheeni aient tous grandi.

Dans l’épisode actuel d’Imlie, Imlie trouve Parul et Atharva se battant avec le gars qui a trahi Parul. Imlie a développé des sentiments pour Atharva. Atharva refuse de l’épouser car il aime Cheeni. D’un autre côté, Rudra et Devika sont impressionnés par Imlie et la façon dont elle a sauvé Parul et la dignité de sa famille. Rudra a décidé de marier Atharva et Imlie. Rudra pense qu’Imlie est le meilleur bahu pour leur famille. D’un autre côté, Akash et Keya ne sont pas prêts à laisser cela se produire. Akash et sa femme détestent Keya et veulent que Rudra comprenne leur importance. Ils veulent que Cheeni devienne le bahu de leur famille.

Jetez un oeil à la promo d’Imlie

Dans le prochain épisode d’Imlie, Cheeni et Imlie seront vus en train de dormir. Cheeni frappera Imlie avec un coussin après que ce dernier se soit réveillé. Il serait très intensifié de voir comment ils se réuniront car Atharva pense que Cheeni est sa véritable âme sœur. Que va-t-il se passer ensuite?