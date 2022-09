Imlie: les internautes ont du mal à accepter un nouveau casting après le départ de Sumbul Touqeer-Fahmaan Khan [Read reactions]

Il y a quelques jours, Fahman Khan et Sumbul Toukir vedette Imlie fait un saut dans le spectacle. La Gül Khan le spectacle a commencé par une histoire d’amour entre Gashmir Mahajani et Sumbul Touqeer qui a joué les rôles d’Aditya et Imlie. Plus tard, lorsque Fahmaan est entré dans la série en tant que Aryan Singh Rathore, Imlie était jumelé avec Aryan. Les fans ont adoré leur tashan et leur chimie à Imlie. Et pour faire avancer l’histoire après le saut, Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan ont quitté la série. Karan Vohra, Megha Chakraborty et Seerat Kapoor est entré dans le spectacle après le saut. Cependant, les internautes semblent incapables d’accepter la nouvelle distribution et le nouveau scénario.

Imlie fait un bond; Karan Vohra, Megha Chakraborty et Seerat Kapoor rejoignent le casting

Les sauts de génération sont devenus un gros problème à la télévision indienne. Imlie a récemment fait un saut de génération, après quoi les anciennes versions de Cheeni et Imlie ont été introduites dans la série. Alors que Seerat Kapoor a rejoint le casting en tant que Cheeni, Megha Chakraborty est considérée comme Meethi Imlie. D’autre part, Karan Vohra est entré dans le spectacle en tant qu’Agastya Rana, un DJ rock star. Les fans semblent incapables d’accepter le nouveau scénario. Ils ont exprimé leur opinion sur la promo publiée par la chaîne sur le saut de génération. Certains trouvent que c’est la même histoire répétée que celle d’Aditya Tripathi et, par conséquent, la trouvent très ennuyeuse. Découvrez la promo et les réactions à la même ci-dessous:

Regardez la promo d’Imlie après le saut ici:

Megha Chakraborty et Karan Vohra se réunissent

Pour les non-initiés, Megha Chakraborty et Karan Vohra travaillaient auparavant à Krishna Chali Londres. Ils ont joué Krishna et Dr Veer dans l’émission. Et c’est la deuxième fois que les deux sont jumelés en tant que jodi dans une émission de télévision. Les fans de Megha et Karan sont heureux de leur couple mais le scénario semble redondant.

Récemment, dans une interview, Karan Vohra a parlé d’être nerveux car cela marque son retour à la télévision après Krishna Chali London qui a cessé d’émettre en 2019.