Imlie: les fans de Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer protestent à nouveau contre la chaîne et les fabricants exigent le redémarrage d’IMLIE AVEC SUMAAN [Read Tweets]

Les fans d’Imlie sont en armes contre la chaîne et les fabricants. L’émission est aujourd’hui l’une des plus populaires sur les réseaux sociaux. Les fans adorent tout simplement le duo de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan. Imlie se dirige maintenant vers un saut de génération. Il y a du bruit que de nouveaux acteurs pourraient jouer le rôle des filles et du rôle principal masculin. Cela a bouleversé les fans sans fin. Ils estiment que l’histoire d’amour d’Aryan Singh Rathore et Imlie a encore beaucoup à explorer, et c’est trop pressé. Les fans pleurent sur le fait qu’ils n’avaient pas du tout de piste romantique appropriée.

Les fans veulent maintenant une confirmation de ce que les producteurs prévoient dans les prochains jours. Ils sont d’accord avec un saut de génération tant que les deux sont conservés. La chimie impeccable de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer a conquis les cœurs et comment. Voici comment les fans réagissent sur les réseaux sociaux…

Ce n’est pas un battage médiatique ou un amour obsessionnel pour eux C’est la justice pour notre show no 1 ki no 1 jodi Ils méritent une meilleure intrigue et scénario IMLIE REDÉMARRER AVEC SUMAAN #imlie #arylie #AryanSinghRathore#sumaan Flowerylie (@flower_10111) 23 août 2022

Je n’arrive toujours pas à croire que nous implorons le TOP 5 SHOW@StarPlus VOUS NE POUVEZ TOUJOURS PAS CROIRE QUE LES FABRICANTS NE SAVENT PAS COMMENT GÉRER UN TOP 5 SHOW #Imlie IMLIE REDÉMARRER AVEC SUMAAN Jyothi Bobba (@jyothiofficia) 23 août 2022

#imlie @starplus quand vous avez de jeunes pistes les plus chaudes, utilisez leur chimie correctement .. et quoi de neuf avec votre obsession de la chaîne envers les enfants dans chaque fichue émission .. si vous êtes si accro aux enfants, créez votre propre chaîne pour les enfants .. ne gâchez pas chaque émission avec force faire venir des enfants ? https://t.co/ghOCVljnYK Padma (@Weluvu_PattuDee) 23 août 2022

Donc ils pensent qu’on arrêtera d’exiger l’ASR une fois qu’ils l’auront assassiné ? Alors désolé @StarPlus mais tu as tout à fait tort, la place que l’homme s’est faite dans notre cœur ne sera pas emportée par tes petites ruses.#Imlie #AryanSinghRathore #Arylie Rebecca (@trio_votre) 23 août 2022

Le post-saut lui-même est tellement ennuyeux. Il y a de nombreux épisodes à éviter. Je ne peux pas imaginer à quel point le saut de génération sera ennuyeux avec les mêmes 3R. Elle sait que le saut n’a jamais fonctionné dans ses émissions mais GUL est GUL qui est le plus grand ennemi de ses propres histoires à succès ? #imlie Musukuni Vellu (@MusukuniV) 23 août 2022

Itni der tak Sona achi baat nahi hai SP Uth jao s’il vous plaît Aur hame SUMAAN dedo@StarPlus IMLIE REDÉMARRER AVEC SUMAAN #imlie Piyu12 (@Piyu1217) 23 août 2022

On voit que l’engouement est sans précédent. Fahmaan Khan a tué en tant qu’Aryan Singh Rathore. Le jeune acteur a atteint la popularité et devrait toucher un nouveau palier dans sa carrière. Le chef de file d’Imlie, Sumbul Touqeer, a également impressionné par ses prouesses d’actrice.