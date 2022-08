Imlie : Les fans de Fahmaan Khan mécontents du dévoilement du montage « de mauvaise qualité » ; canal slam disant, ‘édition 2 Rs’ [Read Tweets]

Imlie se dirige maintenant vers une étape cruciale. Nous avons vu comment Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) est retourné à Pagdandiya dans le but de sauver son Bhaskar Times. Là, il rencontre Imlie. Tous deux ont du mal à s’en tenir à leurs idées et à se remémorer leur passé. Les prochains jours vont être très durs pour le couple. Malini s’assurera qu’Imlie soit arrêté. Cela brise le cœur d’Aryan. Les créateurs ont un énorme plan à venir où Cheeni exposera Malini (Mayuri Deshmukh). Mais le nouveau montage de l’émission a bouleversé les fans.

Eh bien, nous pouvons voir que la couleur de peau de Fahmaan Khan est un peu différente et les fans ne l’ont pas pris à la légère. Ils estiment que la chaîne, avec leurs ressources, aurait pu faire beaucoup mieux. Jetez un œil aux tweets…

VEUILLEZ CHANGER LE MONTAGE BIZARRE #imlie #Arylie #FahmaanKhan #SumbulTouqeerKhan #AryanSinghRathore La seule raison pour laquelle nous regardons l’émission maintenant est à cause de notre amour pour vous les gars !!@fahmaankhan @TouqeerSumbul Ishita Bhalla (@Ishitarbhalla) 9 août 2022

Le fond de teint jaune ne nous quittera jamais ?#Imlie pic.twitter.com/NiVEWSsmg7 YOWASSUP 😉 (@yogimastmagan) 9 août 2022

Si “remettre en question mon existence” avait un visage#imlie Qu’est-ce qu’ils ont fait à mon Boi he bhagwaan pic.twitter.com/v5YkVd48aE veee//fg stan:’) (@veeeheree) 9 août 2022

#Imlie FD est tellement expert et talentueux dans le montage !!!! Vieilles photos ka bhi meilleur montage bana k dedete bhae ??? YouTube wale meilleur montage krte hain #Arylie #imlie Poupée Jinni Ki ?? (@umama_younus) 9 août 2022

Au moins uski jawline afficher hone dete wtf! Fondation jaune ke baad sidha peinture jaune ! Kitna dukhi lag raha Hai. Il a l’air tellement perdu, triste et bkank ??? phuc toi celui qui a fait ce montage#imlie pic.twitter.com/ZeWui8NK3O veee//fg stan:’) (@veeeheree) 9 août 2022

Le nouveau montage n’est pas un problème nous sommes heureux k nouveau montage aya!!! Prob est l’édition 2 rs ??? Jo fait hai boldia gyaani na aye ??#Imlie #Arylie pic.twitter.com/chBURkJSh0 Poupée Jinni Ki ?? (@umama_younus) 9 août 2022

Il faut dire que les fans de télévision sont devenus très observateurs de nos jours. Littéralement, tout se voit et se décortique sur les réseaux sociaux. La paire d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan est peut-être l’un des jodis les plus adorés de la télévision indienne en ce moment.