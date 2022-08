Imlie : L’émission de Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer aura-t-elle une nouvelle saison ? C’est ce que nous savons

Imlie a été l’une des émissions les plus réussies pour Star Plus. Les cotes d’écoute de l’émission ont toujours été bonnes depuis le lancement. Les fans ne peuvent pas se lasser de la chimie d’Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) et Imlie (Sumbul Touqeer). Nous avons vu comment l’enfant d’Aditya et Malini (Mayuri Deshmukh), Cheeni, est élevé par Imlie et sa mère, Meethi. Selon un rapport de Tellychakkar.com, l’émission sera bientôt diffusée. Oui, les créateurs d’Imlie prévoient de conclure le spectacle pour faire place à la saison deux d’Imlie. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela est vrai, mais les plans pour les deux deuxièmes incluent de montrer l’histoire de la vie d’un Cheeni adulte avec les autres enfants.

De plus, la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer a attiré l’attention de beaucoup pendant Ravivaar avec Star Parivaar. Nous pourrions entendre parler d’eux en train de mettre en sac un nouveau projet bientôt. Les fans se souviendront de la façon dont Four Lions Films de Gul Khan a réalisé un spin-off d’Ishqbaaaz intitulé Dil Bole Oberoi. Le spectacle n’a pas fonctionné. Le succès constant d’Imlie a rendu les créateurs pleins d’espoir selon les rapports. En attendant, des rumeurs selon lesquelles Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer seraient en couple circulent. Mais les deux ont rejeté les commérages avec ce post Instagram.

Imlie voit une note de 2 et plus, ce qui est fabuleux. Fahmaan Khan a déclaré qu’il protégeait Sumbul Touqeer qui est beaucoup plus jeune que lui. Sumbul Touqeer est récompensée pour sa fabuleuse performance dans l’émission. Mais le point culminant a été la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer. Les deux sont tout simplement géniaux. Voyons si la maison de production a une surprise dans sa manche.