Imlie : Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer rencontre dans la vraie vie ? Voici la vérité

La chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer dans l’émission télévisée Imlie est aimée de tous. Après la sortie de Gashmeer Mahajani, Fahmaan a très bien repris le rôle du rôle principal masculin, et la relation amour-haine d’Aryan et Imlie a gardé le public accroché à leurs écrans de télévision. Lorsque deux acteurs partagent une excellente chimie à l’écran, nous entendons souvent des rumeurs selon lesquelles ils se fréquenteraient dans la vie réelle, et la même chose s’est produite avec Fahmaan et Sumbul. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble dans la vraie vie, cependant, la récente histoire Insta des acteurs précise qu’ils ne sont “que des amis”.

Récemment, Sumbul s’est rendu sur Instagram pour louer la performance de Fahmaan dans la série. Elle a posté : “Fahmaan Khan, tu es un pétard. Kya exécute kiya hai meri jaaannnn !!!! J’adore ton paagalpan envers ton métier. Fier de toi mon juste ami.” Fahmaan a répondu et a écrit: “Aray wah juste ami aaj tareef pe tareef. Merci beaucoup.”

La façon dont les deux ont mis l’accent sur le mot “juste ami”, il semble que les acteurs voulaient en fait clarifier le fait qu’ils étaient dans une relation. Eh bien, il sera intéressant de voir comment leurs fans réagiraient à ce truc de “juste ami”.

Pendant ce temps, Imlie est sur le point de faire un saut, et tout le monde attend avec impatience de nouveaux rebondissements dans la série. Avec la rentrée de Malini (Mayuri Deshmukh) dans la série, le public s’attend à beaucoup de drame.

Après la sortie de Gashmeer Mahajani, Manasvi Vashist a été encordé pour jouer le rôle d’Aditya Kumar Tripathi. Mais, après quelques semaines, l’acteur a quitté la série et son morceau a été totalement retiré d’Imlie. Pour le moment, Aditya et sa famille ne sont pas vus dans la série, et l’accent est mis sur Imlie, Aryan et Malini. Il sera intéressant de voir la réponse du public à l’émission après le saut.