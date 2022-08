Imlie : Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer Khan est qualifié de « bhai-behen » par la mère de l’ancien ; Les fans d’Arylie partagent des photos chaudes de l’émission tout en tripant [View Tweets]

Imlie est l’une des émissions de télévision les plus appréciées du pays. Il comporte Sumbul Toukir Khan et Fahman Khan en tête comme Imlie et Aryan Singh Rathore. Maintenant, le duo en plus de gagner des cœurs dans la série a attiré l’attention des fans et des internautes avec leur apparition sur Ravivaar Avec Star Parivaar. Leur chimie dans la série a été comme un drame épicé supplémentaire pour Les fans d’Arylie. Mais dans le prochain épisode de Ravivaar With Star Parivaar, la mère de Fahmaan Khan dira quelque chose qui choquera les fans. Une promo de la même chose devient virale et les fans d’Arylie trébuchent sur la même chose.

Sumbul-Fahmaan appelé bhai-behen

Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan placent la barre de la chimie de plus en plus haut dans Imlie de Gul Khan. À tel point qu’on dit qu’ils sortent ensemble dans la vraie vie. Bien sûr, les fans veulent qu’ils sortent avec eux pour de vrai étant donné leur chimie grésillante ensemble. Cependant, dans le prochain épisode de Ravivaar With Star Parivaar, la mère de Fahmaan Khan dira qu’ils ressemblent tous les deux à bhai-behen, frère et sœur. C’est un épisode spécial pour les enfants et tous les membres de la distribution se sont déguisés selon le thème.

Arjun Bijlani, l’hôte interroge la mère et le père de Fahmaan sur Imlie. Le père de Fahmaan l’appelle une gentille fille. Cependant, sa mère fait la lumière sur le moment en disant : « dono ek saath mein raise lag rahe hai, jaise bhai behen hai ». Fahmaan se sent tellement gêné qu’il ne comprend pas où se cacher, en revanche, Sumbul n’arrête pas de rire. De plus, ils venaient tous les deux de jouer un numéro romantique sur Ranbir Kapoor et Kesariya, vedette d’Alia Bhatt. Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan vont être une grande tendance dans Nouvelles du divertissement à présent. Regardez la vidéo ici:

Les fans d’Arylie trébuchent sur le même

C’est un moment assez drôle car ni Sumbul Touqeer Khan et Fahmaan Khan ni leurs fans n’avaient anticipé un tel commentaire. Les fans d’Arylie trébuchent sur la même chose. Ils partagent des photos de Sumbul et Fahmaan de leur émission, Imlie. Surtout ceux avec une chimie super chaude. Découvrez leurs réactions ici :

Ye tante (Fk maman) v na kya kehdis ???. Mais dit oncle ji prêt h. Oncle ji plz tante à thodi #Arylie scènes aur #SuMaan scènes hors écran dikhana à ???. Phir main v dekhti hun kaun bhai- behen kehta h ????. Aréna Winget (@WingetArena) 28 août 2022

Maman -Bhai behen. BLANC LE FCK. ???? ? ???? ps. Fk a été traumatisé par ça c’est comme ça que tu fais à tes fans maintenant goûte ta propre médecine hehehe ?#ravivaarwithstarparivaar #imlie #Arylie #AryanSinghRathore pic.twitter.com/C02CQ4y6NS ?. (@__queenGOT) 28 août 2022

Bhai-Behen ultra pro max dansant sur Kesaria tera Ishq hain piya ?????? Bhaakkkk je ne peux même pas ??? #Imlie #AryanSinghRathore #Arylie #ravivaarwithstarparivar pic.twitter.com/4wwT3j0ixA Sayma Ali ? (@sayma_ali) 28 août 2022

fammy maman Dono Bhai behen jaise lagthe salut Arjun-mai kyu expédition de kiya ?#imlie #Arylie pic.twitter.com/mKv8Szxmme Sithara K (@ SitharaK8) 28 août 2022

On dit qu’Imlie va faire un saut de génération dans la série. Les fans sont très contrariés que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan ne fassent pas partie de la série après le saut.