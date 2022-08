Imlie : Fahmaan Khan-Sumbul Touqeer confirme sa sortie de la série ; tirer pour une séquence de consommation de rêve avant de dire adieu [Watch Video]

Les fans d’Imlie ont le cœur lourd. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ont confirmé qu’ils quittaient la série. Bien qu’ils ne l’aient pas dit de manière très explicite, il semble que leur voyage soit bel et bien terminé. En fait, Fahmaan Khan était devenu assez émotif et Sumbul Touqeer lui a donné un câlin pour le calmer. L’acteur a dit aux fans que toutes les bonnes choses devaient finir, tout comme l’histoire d’Imlie et d’Aryan Singh Rathore. Les fans ont le cœur brisé et comment. Pendant des jours, ils avaient écrit à Gul Khan et à la chaîne pour retenir le couple dans l’émission. Imlie a dominé les gros titres de l’actualité du divertissement.

#SuMaan Ab akele dekha tera show gul mata Ek aux nouvelles achi di sabhi ja rahe sk bhi Tu taak kutte baith maza aagya Je suis content Itni khushi itni khushi. Kya bolu mai bata bhi nhi sakti#Imlie #Fahman Khan #SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeer pic.twitter.com/GB9k1Bwg5t Shubhangi Kamble (@Shubhan83223711) 29 août 2022

Il semble que les créateurs aient décidé de tourner une séquence de rêve entre les deux. Un clip des deux devient viral et comment. Les deux ont l’air très rêveur. Il semble que cela se produira après la fin des célébrations de Janmashtami.

Maintenant, il est confirmé que même Sumbul Touqeer quitte la série. Il semble que les créateurs d’Imlie aient fait appel à Abhishek Sharma et Megha Chakraborty pour jouer les personnages principaux après le saut. Megha Chakraborty est connue pour son émission Peshwa Bajirao, Kaatelal and Sons, etc. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ont déclaré qu’ils avaient une surprise pour les fans. Nous pourrions les voir dans un clip vidéo si les choses se passent bien.