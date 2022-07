Imlie: Fahmaan Khan se transforme en Aryan Singh Rathore après une performance intense; les fans débattent sur Malini et son morceau de mariage [Read Tweets]

Les fans d’Imlie sont ravis de la performance de Fahmaan Khan dans le rôle d’Aryan Singh Rathore dans l’épisode d’hier soir. Nous avons vu l’entrée du mignon petit Reyansh Dhabi dans le rôle de Jaggu, le fils d’Arpita. Nous avons vu qu’Aryan Singh Rathore se fait tabasser par des hommes de main. Il semble que la famille traverse une période difficile financièrement. Malini a acheté des parts dans la maison de presse d’Aryan. Elle dit qu’elle veut que Preeta se marie avec Aryan Singh Rathore. Malini (Mayuri Deshmukh) a maintenant un plan pour détruire Pagdandiya qui est la maison d’Imlie (Sumbul Touqeer Khan). La période post-bissextile est davantage axée sur le combat entre Malini et Imlie sur divers problèmes.

Il semble que les fabricants aient un complot dans lequel ils envisagent de marier Malini à Aryan Singh Rathore. Les fans adorent l’idée d’une confrontation entre Malini et Aryan. C’est ainsi que les médias sociaux ont réagi à la performance intense de Fahmaan Khan hier soir. Découvrez les tweets…

@TouqeerSumbul & @fahmaankhan sont l’un des meilleurs acteurs du monde du divertissement d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de films / ITV d gamme d’émotions qu’ils ont montrées à travers d personnages de #Imlie & #AryanSinghRathore r inégalé et inégalé Je vous souhaite à tous les deux plein de succès !!!#Arylie pp (@pp71674710) 22 juillet 2022

Moi imaginant #AryanSinghRathore à AC et rejetant le plan de mariage de MC : “Aapke kisi zamaane moi célèbre pati ke pehli beti ki, ek gairzimmedar maa ki, jisko uske pehle pati ne dusri baar chhoda ho, uski teesri baar shaadi mein mujhe kya, kisiko bhi intérêt nahi”#Imlie #Arylie@atifcam pic.twitter.com/PEBRFoPXRJ Gooniee (@juni2018) 22 juillet 2022

Arey yaar meine malini Vs Aryan Maanga tha naaki m weds A bhakk ?? comme spécifiquement le héros a besoin du méchant bolke Les fabricants d’Ok Agar ont soulevé ce problème Je les considère comme NARMSIMHA n NEELABARI ? histoire de héros et de méchant @fahmaankhan Asr ne l’épousera jamais !#AryanSinghRathore #Imlie https://t.co/a2ngoJW24R B-BOLD (@beula_pandu) 22 juillet 2022

La meilleure chose qui soit arrivée à FK n’est pas Aryan Singh Rathore. C’est l’inverse. Aryan Singh Rathore a de la chance d’être respiré par #Fahman Khan ! ?#Imlie #AryanSinghRathore #Arylie pic.twitter.com/Tg3gBGu4rw Imosanaly endommagé (@in_ahso) 22 juillet 2022

D’un autre côté, Imlie est maintenant une journaliste intrépide et casse-cou à Pagdandiya. L’émission montrera comment Imlie et Aryan s’affrontent après tant d’années. Mais c’est le face-à-face avec Malini qui intrigue le plus.