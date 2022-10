Imlie: Fahmaan Khan révèle pourquoi son frère feu l’acteur Faraaz Khan a estimé qu’il était plus apte que lui pour le travail [EXCLUSIVE]

La popularité de Fahmaan Khan s’est multipliée après sa performance sensationnelle à Imlie. Aryan Singh Rathore a été l’un des personnages d’ITV pour 2021-2022. Fahmaan Khan est originaire de Bangalore, et il n’est pas le premier de sa famille à devenir acteur. Son frère aîné Faraaz Khan, décédé en 2021, avait réalisé un certain nombre de films en hindi. Il a travaillé dans des films comme Mehndi, Fareb et Dulhan Banoo Main Teri. Dans une conversation avec BollywoodLife, Fahmaan Khan a parlé de son défunt frère et de la façon dont il pensait que Fahmaan Khan était plus adapté à l’industrie que lui.

Fahmaan Khan nous dit : « Honnêtement, quand il travaillait, Bollywood était trop stéréotypé. Après avoir joué un méchant dans Mehndi, il n’a jamais réussi à devenir le héros. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On a des personnages avec des nuances de gris. a rendu les choses beaucoup plus faciles pour les acteurs. Personne n’écrit les rôles d’un héros parfait et du méchant par excellence. Je pense que c’est le plus grand changement, et je suis mieux d’être à cette époque dans le monde du divertissement. Il nous confie aussi que devenir acteur n’était pas exactement son rêve d’enfant. Il dit: “Quand j’ai dit à mon frère que je voulais devenir acteur, il a dit:” Keeda kat gaya (Le bogue t’a mordu)”.

Il semble que feu Faraaz Khan ait également estimé que Fahmaan était mieux équipé pour faire face aux épreuves de la profession. “C’était un introverti. Je suis plus une personne des gens. De plus, je ne suis pas facilement affecté. Je peux réussir à créer des liens et à rester calme si quelque chose ne va pas. Ce trait est important pour survivre dans le showbiz. Il m’a dit que c’était un travail difficile et il faut travailler très dur », déclare Fahmaan Khan. L’acteur d’Imlie est de retour de ses vacances à Goa et veut bientôt reprendre le travail. “Je ne peux pas partir en vacances plus de 20 jours d’affilée”, déclare-t-il.