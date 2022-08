Imlie : Fahmaan Khan réfute les rumeurs de fréquentation de Sumbul Touqeer ; prétend qu’il est un “petit ami gênant”

Imlie tend presque quotidiennement sur Twitter à cause du couple principal #AryLie. Les gens ne peuvent pas se lasser de la chimie entre Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan. En fait, beaucoup ont supposé qu’Aryan Singh Rathore et Imlie formaient un couple dans la vraie vie. Mais le beau gosse dans une interview à ETimes a déclaré qu’il ne sortait pas avec sa co-star. Il y a un écart d’âge de près d’une décennie entre les deux. Fahmaan Khan a déclaré qu’il restait à l’écart des relations en ce moment pour une raison particulière. Il a dit qu’il était un grand ami mais qu’il pouvait être un “petit ami gênant”. Il a expliqué la signification de Fahmaan qui signifie une personne compréhensive.

Fahmaan Khan a déclaré qu’il appréciait son amitié avec Sumbul Touqeer Khan, car ils se consacrent à faire de leur mieux pour Imlie. Il a également dit qu’il n’y avait pas d’attentes. Il a dit qu’il aimait son espace personnel et qu’il ne voulait pas partager sa vie avec un partenaire pour le moment. Il aurait déclaré à ETimes TV : “Je suis très heureux que les gens aiment notre couple et veuillent même nous voir nous marier.” Il a également dit qu’il n’était pas très démonstratif physiquement de ses affections pour quelqu’un. Imlie est prêt pour un saut comme l’a confirmé le producteur Gul Khan. La deuxième saison concernera Cheeni qui a maintenant grandi. Sumbul Touqeer pourrait être retenu pour jouer le rôle principal. Elle a déclaré que les principales stars ne souhaitaient pas jouer les parents dans l’émission.

À partir de maintenant, nous avons vu comment Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) est revenu à Pagdandiya après que son Bhaskar Times ait eu des ennuis à cause de Malini (Mayuri Deshmukh). Il est possible que Mayuri Deshmukh reste dans la série pour jouer le rôle d’une sœur de Cheeni qui est maintenant adulte. Les fans sont impatients de savoir ce qui va arriver à Fahmaan Khan. Le beau gosse a fait de nombreux spectacles auparavant, mais Imlie a fait de lui une star.