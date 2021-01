Imlie, le remake en hindi de l’émission bengali Isti Kutum, donne une rude concurrence à la populaire émission Balaji Kundali Bhagya et Anupamaa. Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnement du public indien entre le 26 décembre et le 1er janvier.

Selon les derniers rapports du BARC, voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Anupamaa: Le spectacle est titré par les acteurs Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey. Vanraj (Sudhanshu) a eu un accident et sa famille prend soin de lui. Il décide de fêter le nouvel an avec sa famille et organise une fête chez lui. La petite amie de Vanraj, Kavya (Madalsa Sharma), en revanche, essaie d’entrer en contact avec lui. Il est diffusé sur Star Plus.

Imlie: C’est un remake en hindi de l’émission bengali Isti Kutum. Malini (Mayuri Deshmukh) demande à Imlie (Sumbul Touqeer Khan) de rejoindre l’université, mais elle refuse et dit qu’elle apprendra de Bade Papa à la maison. Malini demande à Imlie de venir avec elle et Aditya chez elle et de regarder sa collection de livres. Cette émission est également diffusée sur Star Plus.

Kundali Bhagya: Les acteurs Shraddha Arya et Dheeraj Dhoopar jouent les rôles principaux dans la série. Preeta (Shraddha) fait du shopping avec Kritika (Twinkle R Vashisht), où elle aperçoit Akshay avec une autre fille. Elle essaie de les suivre et de parler à la fille, mais Akshay s’en tire. Preeta s’inquiète pour l’avenir de Kritika avec Akshay. Il est diffusé sur Zee TV.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Sai se méfie du petit ami de Shivani (Yamini Malhotra), Amey, à qui elle a offert une voiture et un téléphone portable. Plus tard, la femme d’Amey et quelques dames atteignent la maison de Shivani et s’interrogent sur l’affaire extra-conjugale de son mari. Alors que Neil Bhatt joue le rôle de Virat, Ayesha Singh est vue dans le rôle de Sai. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kumkum Bhagya: Abhi, joué par Shabir Ahluwalia, offre un ascenseur à Pragya, joué par Sriti Jha, et les deux se souviennent de leur mariage. D’autre part, Rhea (Pooja Banerjee) demande à sa sœur, Prachi (Mugdha Chaphekar) de rompre avec Ranbir, comme elle l’aime aussi. L’émission est diffusée sur Zee TV.