Imlie : Au milieu des rumeurs de rencontres, Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer se lancent dans une danse torride sur Ang Laga De ; Les fans d’Arylie disent, ‘Ufff la chimie’ [VIEW TWEETS]

Les stars d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer font la une des journaux grâce à leurs rumeurs de rencontres. Compte tenu de la chimie qu’ils partagent, on dit qu’ils sont plus que de simples amis. Dans l’émission Ravivaar avec Star Parivaar, Arjun Bijlani ne cesse de les interroger sur leur équation qui ajoute de l’huile sur le feu. Ce dimanche, Fahmaan et Sumbul ont dansé sur la chanson Aang Laga De de Deepika Padukone et les fans de Raasleela et Arylie de Ranveer Singh sont incapables de contenir leur excitation. Les fans s’évanouissent devant la chimie brûlante qu’ils partagent et se demandent s’ils sont vraiment “juste de bons amis” ou bien plus que cela. Découvrez les tweets ci-dessous :

Un couple Dynamite avec des performances Dynamite ? Ils ont juste mis le feu à la scène ? Ils ont fait l’acte si bien ? C’est vraiment difficile de faire quelque chose comme ça sans plan jusqu’à ce que vous ayez cette confiance, ce confort, ce respect, ce lien avec votre co-star ?? Un couple d’as ?#imlie#Arylie pic.twitter.com/Cvgf9AcEce Sumaiya (@Rsumaiya) 24 juillet 2022

Yeh Pyaar Nahi Toh Kya hai ??? Juste frd … oh non non sry …. brillant frd ??? par pyaar nahin ???#sumaan âme soeur ? Dieu les protège des mauvais yeux ???#imlie #Arylie #sumaan #ravivarwithstarparivaar @fahmaankhan @TouqeerSumbul couple adorable ? chimie incroyable ?? pic.twitter.com/pzbhGqWJNe Marwa mrad (@Marwamrad200) 24 juillet 2022

Au cours de l’émission, Sumbul a également mentionné que Fahmaan serait la première personne qu’elle appellerait chaque fois qu’elle aurait des problèmes. Eh bien, leur alchimie est en effet crépitante !