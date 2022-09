Imlie : Après Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer, Mayuri Deshmukh pour sortir du show après le saut ? Voici ce que nous savons

Le spectacle Imlie de Sumbul Touqueer et Fahmaan Khan est sur le point de faire un bond en avant. Apparemment, les personnages vont vieillir et de nombreux changements importants auront lieu. L’un des plus grands changements est celui du départ de Fahmaan Khan de la série. Sa chimie avec Sumbul a été le clou de l’émission et désormais les fans ne pourront plus la voir sur les petits écrans. Et maintenant, il y a une autre sortie qui a lieu. Si les rapports sont quelque chose à dire par Mayuri Deshmukh qui a essayé le rôle de Malini dans la série va également quitter la série après le saut.

Le personnage de Malini finira-t-il à Imlie ?

Comme rapporté par Indian Forums, les créateurs de la série Imlie se demandent toujours si le personnage de Mayuri Deshmukh, Malini, progressera ou non dans la série. Mais une source affirme qu’elle est susceptible de quitter la série car elle fait un bond. Dans les prochains épisodes, nous verrons Imlie et Aryan se réunir. En se remettant ensemble, ils partageront également des moments romantiques et consommés. Imlie tombera enceinte et aura un enfant. Cheeni ne se sentira pas en sécurité car l’attention d’Imlie sera alors divisée, indique le rapport dans les forums indiens.

Eh bien, les rapports de Sumbul et Fahmaan quittant la série ont laissé les fans sans voix, on se demande comment les fans réagiraient à la sortie de Mayuri de la série. Fahmaan et Sumbul étaient ensemble connus sous le nom d’Arylie. Plus tôt, des rapports suggéraient que c’est juste Fahmaan qui quittait la série et que Sumbul jouerait sa propre fille après le saut, mais via une publication sur les réseaux sociaux, elle a confirmé sa sortie d’Imlie.

Nous nous demandons également si les TRP de la série souffriront considérablement avec toutes ces stars qui quitteront la série. Le saut sera-t-il réussi pour le spectacle?