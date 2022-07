Imlie: Amaal Mallik révèle qu’il est fan de Sumbul Touqeer-Fahmaan Khan et que les fans ne peuvent pas rester calmes [Read Tweets]

Les fans d’Imlie ne peuvent s’empêcher de jaillir sur Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan dans l’émission. Les deux sont des acteurs puissants qui livrent la marchandise alors que le spectacle se dirige vers une phase émotionnelle. Imlie est l’une des meilleures émissions de la télévision indienne. La série a vu comment Aryan Singh Rathore et Cheeni ont été réunis après cinq longues années. Les fans aiment déjà le duo. Ce n’est pas tout. Les fans d’Imlie apprécient également énormément Ravivaar avec Star Parivaar. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer font de leur mieux même là-bas. Le week-end dernier, leur chimie était tout simplement grésillante. Ils ont joué sur la chanson Aang Laga Le de Ram Leela.

Eh bien, le chanteur-compositeur Amaal Mallik est également fan des deux. Il a tweeté que la chanson Jaan Hai Meri de Radhe Shyam est parfaite pour AryLie. Amaal a également déclaré qu’il aimait le couple. Eh bien, ils sont tout à fait adorables. Fahmaan et Sumbul ont une grande camaraderie hors écran qui se traduit par leur superbe chimie. Nous attendons de voir les retrouvailles d’AryLie et comment Imlie parvient à évincer Malini (Mayuri Deshmukh) de leur vie. Les fans d’Imlie sont ravis de savoir qu’Amaal Mallik est fan du couple…

Bhaiyuu ab ek @fahmaankhan & @TouqeerSumbul k sath pic de salut doo !!!!! ??? Ishika AM ? (@ishikaaaa__) 26 juillet 2022

Amaal les expédie ? ? Désordonné (@désordonné_af_) 26 juillet 2022

Mode d’expédition d’Amaal activé ?? ? (@Anuxlove) 26 juillet 2022

@AmaalMallik si c’est possible, alors mettez-les dans une vidéo musicale s’il vous plaît ? (@jayhoneycorn) 26 juillet 2022

Après cette demande de pointe à Amaal monsieur, nous espérons que vous les lancerez bientôt avec votre voix fabuleuse Misbah (@MisbahK03123696) 26 juillet 2022

Amaal n Arjun rd meilleur ?? Imlie fd vous aime beaucoup tous les deux Pouvons-nous voir une collaboration de vous tous pour un mv? ? ?????? ?????? (@ishanya_gupta) 26 juillet 2022

Le spectacle marche très bien. C’est le remake d’un spectacle bengali. Imlie est fait par Gul Khan qui a fait des émissions à succès comme Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon, Geet Sabse Huyi Parayi, Ishqbaaaz et d’autres à l’avenir.