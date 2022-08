Imlie alias Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan alias Aryan Singh Rathore vont-ils mourir dans la série avant le saut de génération ? 5 rebondissements majeurs prévus par les makers

Les fans d’Imlie ont bombardé la chaîne et la maison de production de demandes de ne pas mettre fin à l’histoire d’Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) et d’Imlie (Sumbul Touqeer). Ils ont également critiqué Gul Khan pour avoir détruit la série au nom du fossé des générations. Les fans ont le sentiment que l’obsession des enfants ruine la série, et les créateurs auraient pu explorer d’autres facettes de la vie d’Imlie et d’Aryan. Quoi qu’il en soit, il semble qu’un tout nouveau casting sera introduit pour la saison deux. Selon Twitter, certains acteurs de la distribution ont également confirmé que de nouveaux acteurs avaient été recrutés pour la deuxième saison d’Imlie.

Selon Gossips TV, nous verrons une séquence de consommation entre Imlie et Aryan Singh Rathore. Postez que la série fera un bond de neuf mois quand Imlie sera maman d’une petite fille. La rivalité avec Malini va continuer. Il semble qu’il y aura un incident où Aryan et Imlie mourront en essayant de sauver leur petite fille. Cheeni grandira avec Malini. Les deux filles vont grandir. Nous verrons la rivalité de la fille de Cheeni et Imlie dans la saison à venir. Sumbul Touqeer pourrait être retenu et jouer la fille dans la série.

Les fans d’Imlie sont très contrariés par cette décision. L’émission obtient constamment des TRP supérieurs à 2 à la télévision. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer viennent de faire un live où le premier a dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Il a dit qu’Imlie est un grand spectacle et qu’il aura toujours une place dans son cœur. Les fans vont énormément manquer le duo.