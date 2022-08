Imlie: Akshara Singh jaillit sur la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer; a CECI à dire à leur sujet

Le couple principal de l’émission télévisée Imlie, Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer, est très célèbre. Ce n’est pas seulement leur chimie à l’écran qui attire l’attention. Les fans sont tout simplement amoureux du lien qu’ils partagent hors écran. Beaucoup pensent qu’ils sont en couple dans la vraie vie alors que certains veulent qu’ils aient une liaison s’ils ne sont déjà pas amoureux. Alors que tout le monde continue de spéculer, l’ancienne candidate de Bigg Boss OTT, Akshara Singh, a maintenant partagé son point de vue sur la chimie de Fahmaan et Sumbul.

Akshara Singh jaillit de la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer

Lors d’une récente interaction avec des fans sur les réseaux sociaux, Akshara Singh a été invitée à commenter les deux stars principales d’Imlie et elle a déclaré qu’elles allaient bien ensemble. Elle a dit: “Les deux sont les plus mignons et ils ont l’air si mignons ensemble et ce sont mes amis les plus proches.” Plus tard, sa vidéo a été partagée par Sumbul et elle l’a remercié pour ses aimables paroles.

Qu’est-ce qui mijote entre Sumbul et Fahmaan ?

Maintes et maintes fois cette question est posée par leurs fans. Cependant, le duo a maintenu qu’ils étaient de très bons amis. Leurs comptes de médias sociaux sont remplis de vidéos et de photos ensemble. Leur chimie sur Ravivaar avec Star Parivaar laisse également tout le monde en redemander. Arjun Bijlani, l’hôte, continue toujours de les interroger sur leur chimie. Découvrez quelques vidéos ci-dessous :

Fahmaan joue le rôle d’Aryan dans la série tandis que Sumbul est Imlie. Ensemble, leurs fans les appellent Arylie. Ils font partie des couples les plus aimés de l’industrie de la télévision indienne. Surveillez cet espace pour plus de mises à jour sur le même.