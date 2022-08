Imlie aka Sumbul Touqeer et Aryan Singh Rathore aka Fahmaan Khan’s love saga get Bollywood ka tadka [Watch Fanmade Videos]

Les fans d’Imlie ont hâte de voir la réunion d’Imlie et d’Aryan Singh Rathore. A partir de maintenant, Aryan Singh Rathore (Fahmaan Khan) est à Pagdandiya pour sauver sa publication, Bhaskar Times. Là, il rencontre Imlie qui se bat contre un crétin local dans une affaire impliquant une fille. Les deux se rencontreront et leur Tashan commencera. Aryan Singh Rathore est en mauvaise posture après sa séparation avec Imlie. Les fans veulent maintenant que les deux réalisent leurs sentiments et se réunissent pour battre Malini. En attendant, Aryan Singh Rathore dira aux villageois qu’il est le parrain de Cheeni. Cela mettra Imlie dans une situation difficile.

Imlie et Aryan Singh Rathore s’affronteront. Elle sera de mauvaise humeur. Mais le couple se remémorera le passé et leurs moments ensemble. Les fans d’Imlie sont également devenus fous en voyant la passion, l’intensité et l’amour que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer apportent à l’écran. Ils ont fait de nombreuses modifications de style Bollywood sur le même. Jetez un oeil à quelques-unes des vidéos ici…

Leur amour est plus fort quand ils sont ensemble, mais ils ne le transmettent que dans leur esprit Nous les aimons parce que leur travail est ici NOUS VOUS AIMONS SUMAAN@fahmaankhan @TouqeerSumbul #Arylie #Imlie #AryanSinghRathore pic.twitter.com/BrLhvIas66 Mariam (@RaghviF) 2 août 2022

TERE DAR PAR SANAM ARYLIE Bin tere koi aas bhi na rahi? Itne tarse ke pyaas bhi na rahi ? Ils se sont enfin retrouvés pour recommencer leur histoire. Pour retomber amoureux Certains rêves sont plus beaux que la réalité ? NOUS VOUS AIMONS SUMAAN#imlie #AryanSinghRathore #Arylie pic.twitter.com/N5F1duY5zq KOMAL (@Komal31051999) 2 août 2022

Imlie est l’une des cinq meilleures émissions de la télévision indienne. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer reçoivent un immense amour de la part des fans et du grand public. Ce spectacle a fait une star de Fahmaan Khan et elle. Eh bien, ils apportent la magie!