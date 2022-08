Imlie 2: les fans d’AryLie exigent que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer soient les protagonistes même après le saut de la série [Read Tweets]

Les fabricants d’Imlie prévoient une deuxième saison de l’émission. Eh bien, il y a beaucoup de chahut parmi les fans de Fahmaan Khan alias Aryan Singh Rathore et Sumbul Touqeer Khan alias Imlie depuis qu’il a été rapporté que les créateurs prévoyaient une saison deux montrant la vie des enfants. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est la seule émission de télévision indienne à fonctionner avec succès avec des sauts de génération. Nous avons vu trois générations jusqu’à présent, et l’engouement est en quelque sorte intact. Imlie aussi a été un spectacle très réussi. Les notes sont régulièrement supérieures à 2, ce qui est très bon. Le plus grand point culminant est la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan dans la série.

À partir de maintenant, nous voyons comment Fahmaan Khan alias Aryan Singh Rathore et Imlie se débattent à cause des plans diaboliques de Malini (Mayuri Deshmukh). Elle a été arrêtée. Plus tard, Cheeni obtiendra sa libération de prison. Les fans espèrent qu’ils continueront à montrer #AryLie en couple. Jetez un œil aux tweets…

Le temps, c’est de l’argent. Et mon temps c’est beaucoup d’argent. #Imlie #Arylie @StarPlus IMLIE 2 AVEC SUMAAN SEULEMENT Roop (@roopbcontact) 12 août 2022

Gul ne maison de production a chaussé ke politique kb rejoindre ki Nd dimag shodke bolna nd sochna kb start kiya #imlie IMLIE 2 AVEC SUMAAN SEULEMENT FK / ASR pour toujours (arylie mérite mieux) (@ahana_thakur18) 12 août 2022

Fahmaan contre Matt nikalo yaar. Regardez cette tension entre fahmaan et sumbul en tant qu’acteurs même les yeux fermés ? ils sont si parfaits ensemble ?? @StarPlus s’il vous plaît faites quelque chose et lancez-les tous les deux pour imlie S2? ___@Fahmaankhan @TouqeerSumbul#Imlie #Arylie #AryanSinghRathore pic.twitter.com/cWQV1GlLkt ??? | ???? ?????? (@jenniejaan) 12 août 2022

Imlie 2 n’est pas encore annoncé mais la nouvelle a fait beaucoup de bruit. Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan font un travail fabuleux. Même leur camaraderie hors écran a été remarquée dans des émissions comme Ravivaar avec Star Parivaar.