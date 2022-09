Imlie 2 : Alors que les fans luttent pour surmonter Sumbul Touqeer-Fahmaan Khan, Karan Vohra fait une entrée fracassante en tant qu’Agastya [Watch Video]

Les fans d’Imlie essaient toujours de faire face au fait que Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ne font plus partie de la série. Les deux ont donné aux téléspectateurs une chimie inoubliable avec leur chimie et leurs performances flamboyantes. Le nouveau casting comprend Megha Chakraborty, Seerat Kapoor et Karan Vohra. L’actrice principale a fait des émissions comme Krishna Chali London, Kaatelal & Sons et Peshwa Bajirao dans le passé. Elle va être la nouvelle Imlie. L’actrice Seerat Kapoor a été engagée dans le rôle de Cheeni. Mais l’excitation maximale semble concerner le beau gosse de la télévision, Karan Vohra. Il a acquis une nouvelle base de fans après son émission avec Mehek. Il était également à Krishna Chali Londres.

Karan Vohra jouera Atharva dans la série. Le personnage ressemble à celui d’un Disco Jockey. Il a dit qu’il y avait de la pression sur les trois pilotes, mais il est prêt à relever le défi. Il a déclaré à India Forums qu’il n’était pas trop impliqué dans le jeu TRP. Il a dit que cela ne le dérangeait pas beaucoup. Il a dit qu’il se concentrait plutôt sur son personnage et essayait de livrer une performance parfaite. Il a été cité comme disant: “Et dans la vie, prendre des risques est également important. Je suis ravi de découvrir comment les choses se passeraient avec cette émission.”

Karan Vohra a déclaré qu’il avait observé son frère Kunal au travail. Il est DJ de profession. Il a dit qu’il essayait de saisir les nuances les plus fines en le regardant travailler. Megha Chakraborty a l’air bien et elle a un visage très expressif. D’un autre côté, Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer pourraient bientôt faire un clip ensemble.