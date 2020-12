Le Broadcast Audience Research Channel (BARC) a publié le modèle de visionnage du public indien entre le 5 et le 11 décembre. Selon les derniers rapports du BARC, Anupamaa, Kundali Bhagya sont parmi les émissions les plus regardées à la télévision.

Voici les cinq meilleures émissions à la télévision:

Anupamaa – Rakhi est en colère contre sa fille, Kinjal, qui a épousé Paritosh contre son gré. Elle amène même la police chez Paritosh. Anupamaa emmène Kinjal rencontrer sa mère et résoudre leurs différends. Vanraj, le mari d’Anupamaa, dit que c’est une mauvaise idée car cela ne fera qu’empirer les choses. Mais Rakhi pardonne à Kinjal et accepte son mariage. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kundali Bhagya – Preeta et Karan sont en lune de miel à Manali. Karan se souvient de ses vieux souvenirs avec Preeta. Le couple partage également un moment romantique. D’un autre côté, Mahira, qui veut rompre la relation entre Preeta et Karan, demande à un crétin d’endommager leur voiture. Il est diffusé sur Zee TV.

Imli – Imlie accompagne Bade Kaka au marché pour acheter du miel et des légumes. Voyant les vendeurs facturer des prix élevés aux clients, Imlie se bat avec eux et renverse même le miel qui n’était qu’un sirop de sucre. Les vendeurs les suivent et demandent de l’argent. Imlie refuse de dire que la journaliste Aditya est son meilleur ami et qu’il ferait la une de cette histoire sur les vendeurs trompant les clients. Les vendeurs ont peur. Il est diffusé sur Star Plus.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein – La famille de Virat demande à Sai d’aller chez Pakhi et de lui présenter ses excuses. Sai refuse de le faire et dit que Pakhi se trompe. D’un autre côté, Pakhi pense à Virat et à sa trahison. De plus, DIG confie à Virat une nouvelle mission. L’émission est diffusée sur Star Plus.

Kumkum Bhagya – Abhi, sa femme, Pragya et ses filles, Prachi et Rhea, sont coincés dans une bijouterie qui a été attaquée par des voleurs. Pragya essaie de négocier avec le propriétaire du magasin et pendant la même période, elle et Abhi se disputent. Ranbir atteint également le site du crime et tente d’entrer dans la boutique pour sauver Prachi. L’émission est diffusée sur Zee TV.