iMessage sur Android vient de Sunbird

Apple a clairement indiqué qu’il n’envisageait pas de transférer iMessage sur Android. Ils savent que cela maintient leurs utilisateurs sur la plate-forme et sont apparemment d’accord avec l’intimidation de la bulle verte des utilisateurs d’Android qui est le résultat de l’expérience de messagerie cassée dont les utilisateurs d’iPhone se plaignent lorsqu’ils parlent à quelqu’un sans téléphone comme le leur.

Parce qu’il n’y aura peut-être jamais d’application ou de service iMessage officiel sur Android, l’industrie de la messagerie a tenté à plusieurs reprises de créer un client iMessage non officiel. La plupart sont des implémentations étranges, dont une qui voulait que vous achetiez un ancien iPhone, puis que vous le configuriez comme un serveur de fortune pour relayer l’expérience iMessage sur votre téléphone Android. Oui, c’était aussi mauvais que cela puisse paraître.

La tentative suivante provient d’une société appelée Souimanga et ils croient qu’ils ont la vraie expérience que vous vouliez.

Sunbird a créé un client de messagerie tout-en-un qui “est la première et la seule application iMessage pour Android entièrement équipée”. Permettez-moi d’essayer d’expliquer ce que cela signifie exactement.

Selon Sunbird, cela signifie que la configuration d’iMessage sur votre téléphone Android ne nécessite qu’un téléphone Android et environ 60 secondes. Il n’est pas nécessaire d’avoir un serveur personnel ou un appareil Apple ou un logiciel de bureau. Encore une fois, cela ne ressemble pas à ces idées étranges de faux serveurs que nous avons vues dans le passé.

Cela signifie également que vous obtenez des messages entièrement cryptés, une messagerie Internet, des médias de qualité, des discussions de groupe, des réactions et des appuis, des indicateurs de saisie en direct et des accusés de lecture. Peut-être plus important encore, cela signifie que vos messages (depuis votre téléphone Android) apparaîtront sous forme de bulles bleues sur un iPhone.

Cependant, Sunbird fait plus que simplement iMessage. Il agira également comme votre application de messagerie texte, et il peut se connecter à WhatsApp (avec messagerie de groupe) et Facebook Messenger. Le plan est d’ajouter Telegram, RCS, Signal, Line, Slack, Discord et Instagram sur la route. Encore une fois, il s’agit d’un service de messagerie tout-en-un.

Cela semble trop beau pour être vrai et vous avez besoin de savoir quel est le piège ? À ce stade, Sunbird ne révèle aucune prise. Ils disent toutes les bonnes choses pour inciter les gens à s’inscrire à une liste bêta pour tester l’application.

Par exemple, ils affirment que Sunbird “ne stocke pas les données des utilisateurs”, ce qui ferait référence aux identifiants de connexion et aux messages que vous envoyez. D’autres services comme celui-ci utilisent des services de relais ou doivent stocker vos informations d’identification pour fonctionner correctement, mais Sunbird continue de dire qu’ils ne font rien de tout cela. En fait, lors d’un briefing avec eux, ils n’ont cessé de souligner qu’ils avaient essayé de construire cela d’une manière qui ne stockait aucune donnée.

Ce n’est pas open source, car ils ont élaboré un type de solution qu’ils veulent garder sous clé. Ils pensent avoir résolu tous les problèmes du passé qui rendaient iMessage sur Android impossible.

Qu’en est-il du coût ? Cela doit être un modèle d’abonnement, n’est-ce pas ? Apparemment pas encore. Sunbird nous a dit que le service serait gratuit et que s’ils voulaient monétiser plus tard, ils le pourraient, mais que pour l’instant, ils veulent juste que les gens l’utilisent. C’est un peu un drapeau rouge pour moi. Il n’y a rien de plus sournois que de créer un service que vous savez que les gens pourraient aimer, de leur dire que c’est gratuit, puis d’allumer la machine à carte de crédit une fois qu’ils sont bien engagés.

Et c’est tout ce que j’ai pour l’instant. Cela ressemble à la meilleure idée d’iMessage pour Android à ce jour, mais je ne l’ai pas testée et je ne sais pas quand je pourrai le faire. À l’heure actuelle, Sunbird demande au monde de s’inscrire pour tester Sunbird dans une version bêta fermée. Ils distribueront des invitations avant de l’ouvrir à un moment donné (ou jusqu’à ce qu’ils vendent la technologie, sinon comment vont-ils gagner de l’argent ?).

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au Site Sunbird.