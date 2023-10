Apple publie iMessage Contact Key Verification avec iOS 17.2, qui devrait être disponible en décembre.

Annoncé à la fin de l’année dernière, Apple déclare avec iMessage Contact Key Verification, “les utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires” – comme les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement – ​​peuvent choisir de vérifier davantage qu’ils envoient des messages uniquement aux personnes auxquelles ils s’adressent.

Les conversations entre les utilisateurs qui ont activé la vérification des clés de contact iMessage recevront des alertes automatiques si un adversaire exceptionnellement avancé, tel qu’un attaquant parrainé par un État, réussissait à pénétrer dans les serveurs cloud et à insérer son propre appareil pour écouter ces communications cryptées. Et pour une sécurité encore plus élevée, les utilisateurs d’iMessage Contact Key Verification peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou via un autre appel sécurisé.

La vérification des clés de contact iMessage sera également disponible pour macOS 14.2 et iPadOS 17.2.