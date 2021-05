IMC infantile lié au risque d’anorexie mentale, de boulimie mentale et de cancer du sein plus tard dans la vie

Selon une présentation à l’ECO, les filles ayant un faible indice de masse corporelle (IMC) pendant l’enfance présentaient un risque plus élevé d’anorexie mentale à l’adolescence et au-delà, tandis que celles ayant un IMC élevé étaient liées à un risque plus élevé de développer une boulimie. nervosa plus tard dans la vie.

Les chercheurs ont examiné les données de 66 576 filles du registre de santé de l’école de Copenhague nées entre 1960 et 1996, qui ont toutes été régulièrement surveillées pour les changements de leur IMC.

Les filles avaient leur taille et leur poids mesurés lors des examens annuels de santé scolaire de 7 à 13 ans. Ces données ont ensuite été comparées au registre national danois des patients et au registre central danois de recherche psychiatrique. Les femmes ont ensuite été suivies par intermittence de 10 à 50 ans.

Quelque 514 femmes ont reçu un diagnostic d’anorexie, en moyenne vers l’âge de 20 ans, tandis que 315 femmes ont reçu un diagnostic de boulimie mentale, en moyenne autour de 23 ans.

Les résultats découverts « Des profils d’alerte précoce qui pourraient signaler les filles à risque d’anorexie mentale et de boulimie mentale » selon l’auteur principal, le Dr Britt Wang Jensen, de l’hôpital de Bispebjerg et de Frederiksberg, à Copenhague, au Danemark.

Ce domaine d’étude s’est avéré difficile, cependant, avec des études suggérant des résultats différents, certaines rapportant qu’un IMC élevé précède à la fois l’anorexie et la boulimie, tandis que d’autres suggérant qu’un IMC bas précède l’anorexie et un IMC élevé précède la boulimie.

Les chercheurs ont également trouvé des «associations inverses», dans lequel une fille avec un IMC plus élevé qu’un pair d’âge et de taille égalé avait un risque 14% plus faible de développer une anorexie mentale que son IMC plus bas contemporain.

Les auteurs ont également comparé deux filles de 7 ans de taille moyenne, avec une différence de poids de 2,4 kg, et ont constaté que la fille la plus lourde avait un risque incroyablement plus élevé de 50% de développer une boulimie mentale plus tard dans la vie.

Par rapport aux filles dans la fourchette de poids «normal» à l’âge de sept ans, les filles en surpoids avaient deux fois plus de risques de développer une boulimie.

Les auteurs admettent librement qu’ils ne comprennent pas encore les mécanismes qui guident ces associations et qu’une étude plus approfondie s’impose de toute urgence.

Parallèlement, une autre étude portant sur plus de 173000 femmes au Danemark, également présentée au Congrès européen sur l’obésité, suggère que les filles ayant un indice de masse corporelle plus élevé sont moins susceptibles de développer un cancer du sein à l’âge adulte, qu’elles soient avant ou après ménopause.

Les auteurs de cette étude ont averti que si leurs résultats suggèrent qu’un IMC plus élevé chez l’enfant offre un certain degré de protection contre le cancer du sein plus tard dans la vie, il augmente également les effets néfastes sur la santé générale.

« Nos résultats suggèrent que le fait d’avoir un IMC plus élevé pendant l’enfance peut réduire votre risque de cancer du sein avant et après la ménopause. Mais nous devons être vraiment clairs que la prise de poids ne doit pas être considérée comme un moyen de prévenir le cancer du sein ». a déclaré l’auteur principal, le Dr Dorthe Pedersen, de l’hôpital de Bispebjerg et de Frederiksberg, à Copenhague, au Danemark.

