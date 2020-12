L’Inde Mobile Congress (IMC) aura lieu du 8 au 10 décembre. La quatrième édition de l’événement annuel se tiendra pratiquement cette année en raison de la COVID-19[feminine pandémie, et il verra plus de 50 pays participants ainsi que plus de 110 orateurs et start-ups du monde entier générant plus de 30 heures de contenu en l’espace de trois jours. Notamment, le Premier ministre Narendra Modi inaugurera demain la quatrième édition de l’événement. Le thème principal de l’IMC 2020 est « Innovation inclusive – Intelligente, sécurisée et durable », qui s’aligne sur l’initiative Aatmanirbhar Bharat de PM Modi (Inde autonome).

L’événement est organisé conjointement par le Département des télécommunications (DoT) et l’Association des opérateurs cellulaires de l’Inde (COAI). Selon les organisateurs, les sessions de la conférence IMC 2020 aborderont des sujets « qui définissent l’industrie » autour de la 5G, de l’Intelligent Edge, du monde immersif, de la confidentialité et de l’éthique, des objets autonomes, des espaces intelligents, de l’analyse augmentée, des licornes inventives et de la santé et de la logistique future. En outre, les dirigeants notables qui seront présents lors de l’événement inaugural comprennent le président de Reliance Industries Limited, Mukesh Ambani, le fondateur du groupe Bharti, Sunil Bharti Mittal, le ministre des télécommunications Ravi Shankar Prasad et le ministre d’État aux Communications et à l’informatique, Sanjay Dhotre. Les participants et les organisations peuvent s’inscrire à l’événement via le site Web de l’IMC.

Auparavant, le directeur général de la COAI, le lieutenant général SP Kochhar, avait déclaré à l’agence de presse PTI que l’événement devrait voir plus de 15 000 participants. L’événement en 2019 a enregistré 75000 visiteurs, 350 exposants, 350 conférenciers, 56 démos 5G en direct, plus de 50 sessions de leadership éclairé et la participation de plus de 60 pays. Des informations sur les sessions de l’IMC de cette année sont également disponibles sur Twitter. Des sessions comme Industrie 4.0 – Espaces de travail et industries intelligents comprendront des panélistes tels que Xavier Kurian, directeur des solutions Dell pour l’Inde, Thomas Noren, vice-président d’Ericsson, Akhilesh Tuteja, responsable de la cybersécurité de KPMG Inde, etc.