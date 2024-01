IMAX nomme Anne Globe au poste de directrice du marketing

Avec l’aimable autorisation d’Imax

IMAX Corporation a nommé Anne Globe, responsable du marketing du divertissement, au poste de directrice du marketing (CMO) d’IMAX. Dans son rôle, Globe supervisera tous les médias de marque, de marketing cinématographique, de création et sociaux pour la plate-forme technologique mondiale de divertissement. Auparavant, Globe était directeur marketing de Skydance Media, ainsi que de DreamWorks Animation.

En tant que directeur marketing de Skydance Media, Globe a supervisé l’équipe de la marque, du marketing, du numérique, des médias sociaux, des communications d’entreprise et des licences de l’entreprise à travers son portefeuille diversifié de productions, qui comprenait des longs métrages, de l’animation, de la télévision et des jeux interactifs. Dans le cadre de ses fonctions, elle a développé des stratégies de marketing et de distribution pour des franchises clés, notamment Mission impossible, Terminateuret Jack Reacher. Dans son rôle chez DreamWorks Animation, elle a supervisé le marketing, la distribution et les licences pour les franchises, notamment Kung Fu Panda, Comment entraîner son dragon, Shreket Madagascar.

Anne est professeur adjoint au programme Business of Cinematic Arts de l’Université de Californie du Sud depuis 2018. Membre de longue date de la communauté du divertissement, elle est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de l’Academy of Television Arts and Sciences, Women in Film, Women in Animation et American Film Institute. Son travail a été reconnu par Le journaliste hollywoodien (Top 100 des femmes à Hollywood), Variété (Rapport sur l’impact marketing), et Entreprise rapide (Personnes les plus créatives en affaires).

“Anne est une dirigeante très polyvalente, expérimentée et dotée d’un bon réseau qui a développé son travail créatif sur pratiquement tous les supports en partenariat avec certains des cinéastes et artistes les plus célèbres”, a déclaré Rich Gelfond, président-directeur général d’IMAX. « 2023 a été une année record pour IMAX au cours de laquelle la société a démontré l’étendue des expériences impressionnantes qu’elle peut offrir à l’échelle mondiale, et le leadership d’Anne sera essentiel alors que nous proposons à nos fans des films et des événements plus diversifiés que jamais. »

« IMAX a construit une marque incroyable qui est admirée et qui connaît un réel élan dans le monde entier, ce qui crée une opportunité rare et précieuse de repousser les limites dans la manière dont la société engage son public », a déclaré Globe. «Je connais Rich depuis de nombreuses années et je suis ravi de travailler avec lui et son équipe pour apporter tout ce que j’ai appris en travaillant dans les domaines du cinéma, de la télévision, des jeux et des plateformes numériques à IMAX à mesure qu’il se développe dans de nouvelles expériences et événements. .»