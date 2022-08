Imani Lewis et Sarah Catherine Hook de First Kill réagissent à l’annulation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ©Netflix / Avec la permission d’Everett Collection

Premier meurtre étoiles Iman Lewis23, et Sarah Catherine Crochet, 27 ans, s’est exprimé sur Instagram après l’annulation de l’émission le 2 août. Les actrices qui ont joué dans la série de vampires queer de Netflix ont publié des photos sur le plateau et des messages sincères sur la fin de l’émission. Imani, qui jouait Cal Burns, et Sarah, qui jouait Juliette Fairmont, ont partagé des mots gentils avec leurs fans qui les ont soutenus dans la série d’une saison.

« À jamais honoré. Toujours reconnaissante », a écrit Imani dans son message. “Savoir que ce spectacle a touché tant d’entre vous est tout ce que je pourrais demander. Merci de me laisser décrire tant de vos belles vérités à travers Cal. Je prie pour vous avoir bien servi. Jusqu’à notre prochaine aventure… mais tu n’oublies jamais ta première.🩸-CB🖤.”

Sarah a déclaré dans son message: “Vous êtes si nombreux à vous connecter avec Juliette signifie plus pour moi que les mots ne peuvent en dire. Merci à tous ceux qui ont aimé et soutenu notre émission spéciale. Je t’aime pour toujours, Jules ❤️.

Premier meurtre créé le 10 juin et est basé sur la nouvelle du même nom de Victoria Schwab. L’émission a suivi la vampire adolescente Juliette (Sarah) qui est prête pour son premier meurtre afin qu’elle puisse prendre sa place au sein d’une puissante famille de vampires. Elle jette son dévolu sur la nouvelle fille de la ville Cal (Imani), qui s’avère être une chasseuse de vampires issue d’une famille de tueurs célèbres. Perdu alun Elisabeth Mitchell a également joué le rôle de Margot, la mère de Juliette. Emma Roberts était l’un des producteurs exécutifs.

Affichage des numéros pour Premier meurtre aurait été la principale raison de l’annulation de l’émission. Bien que la série ait dépassé les 100 millions d’heures visionnées au cours de ses 28 premiers jours de sortie, cela n’a pas suffi pour atteindre les «seuils de visionnage et d’achèvement des épisodes» de Netflix, selon Date limite. L’émission a également reçu des réponses tièdes de la part des critiques et a reçu un score d’approbation de 58% sur Rotten Tomatoes.