Iman Vellani de Mme Marvel sur l’écriture de la bande dessinée du personnage

Acteur- l’enthousiasme de l’écrivain Iman Vellani saute aux yeux lors de sa dernière interview sur Marvel.com. Elle est la co-scénariste du plus récent Mme Marvel série de bandes dessinées aux côtés de Sabir Pirzada, et sa première aventure dans l’écriture de bandes dessinées se situe à l’échelle internationale. Elle est, comme vous vous en souviendrez peut-être, l’actrice qui était tapé pour jouer Kamala Khan (alias Mme Marvel) dans le Disney+ série; Maintenant je n en plus de jouer dans le film à venir Les merveillesle jeune de 21 ans a ajoutée auteur de bande dessinée à son CV.

« C’est [surreal that] les mots que j’écris, je les ai écrits dans ma chambre d’enfant et maintenant les gens vont les lire chez eux », a déclaré Vellani dans l’interview, décrivant les bandes dessinées comme une entreprise « beaucoup plus personnelle » qu’un film – l’équipe est composée de 10 personnes personnes au lieu de mille.

Vellani dit que c’était « tellement amusant » de se lancer dans la nouvelle course des mutants « parce que pour Kamala, elle a déjà eu affaire à tellement de labels différents. Elle a été une Vengeuse, une Inhumaine, une Championne, une Pakistanaise, une Musulmane. Et même si Kamala pense peut-être qu’être mutant ne changera rien, » je Elle ne réalise pas que ce nouveau costume, ces nouvelles couleurs, ont bien plus de poids que ce à quoi elle s’attendait.

Elle décrit certains des problèmes auxquels Kamala va être confrontée à la suite de l’affaire Orchis. Attaque du Gala Hellfire. Vellani dit que Kamala est « envoyée en mission pour découvrir ce que fait Orchis dans l’enceinte de l’Empire State University », mais son nai vety l’amène à sous-estimer ce dont Orchis est capable. Elle découvre rapidement qu’Orchis a «expérimenté sur Chitauri» et doit comprendre comment l’Omega Sentinel est liée à son expérience universitaire atypique. Essentiellement, Kamala « doit en apprendre beaucoup sur elle-même et sur l’ampleur de la discrimination à laquelle les mutants sont confrontés. C’est un grand arc auquel elle doit faire face.

Il y a une autre partie de la bande dessinée qui enthousiasme vraiment Vellani : « Il y a beaucoup de pages qui se déroulent dans le monde onirique de Kamala. » Elle décrit que les personnages Kamala rencontre il y a « des extensions de la psyché de Kamala et des reflets de qui elle est », ce qui est un merveilleux rappel de l’époque où Kamala a été présentée pour la première fois et transformée en une personne surpuissante via les Terrigen Mists. Kamala s’est immédiatement transformée en Carol Danvers, une image du super-héros qu’elle deviendra plus tard.

« Je pense que ce voyage qu’elle entreprend dans son esprit est honnêtement super fascinant et c’est quelque chose que je voulais vraiment, « , explique Vellani. « C’est la première chose que j’ai présentée à l’éditorial, c’est que je veux vraiment explorer les rêves et l’effet psychologique qu’une résurrection aurait sur un jeune de 16 ans qui n’a personne à qui en parler. » Elle n’hésite pas à faire l’éloge de l’art, disant qu’Adam Gorham a pris ses idées et les a ru n avec eux. Parce que « avec les rêves, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez ».

Mme Marvel : Le nouveau mutant#1 est en vente le 30 août.

